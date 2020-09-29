Иордания объявила траур в связи с кончиной эмира Кувейта

https://static.news.ru/photo/94ecaa68-0263-11eb-81fb-fa163e074e61_660.jpg Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах Фото: The White House/Public Domain/commons.wikimedia.org

Власти Иордании отреагировали но новость о смерти шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабер ас-Сабаха. В стране объявлен 40-дневный траур в связи с кончиной кувейтского монарха.

Кувейтское телевидение незадолго до официального объявления о смерти эмира прервало прямую трансляцию и начало транслировать аяты из Корана. Это делают в случае смерти наиболее высокопоставленных членов правящей династии, передаёт ТАСС.

С большой печалью и скорбью кувейтский народ, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира оплакивают смерть покойного Его Высочества шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, эмира государства Кувейт, отправившегося в царство Господа, — говорится в официальном заявлении канцелярии.

Ранее стало известно, что эмира перевезли в США на летающем госпитале в клинику Мэйо (Рочестер, Миннесота). Ас-Сабах уже проходил там лечение, но операцию ему сделали на родине.

По законам Кувейта преемником ас-Сабаха должен стать наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф, однако, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процедура престолонаследия может быть скорректирована: на место эмира метят замглавы Национальной гвардии Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер шейх Нассер аль-Мухаммед.

Как писал NEWS.ru, ранее в Египте с воинскими почестями провели официальную церемонию прощания с бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Политик, руководивший африканским государством с 1981 по 2011 год, умер 25 февраля.