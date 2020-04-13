Турецкие военные начали разгон протестующих боевиков ХТШ в Идлибе

https://static.news.ru/photo/df6d337c-7d62-11ea-84cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Global Look Press

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, растворившаяся в организации «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) обстреляли военнослужащих армии Турции в сирийской провинции Идлиб.

Это произошло после того, как военные попытались разогнать протестующих, собравшихся у шоссе М4 (Алеппо — Латакия) у населённого пункта Нейраб, уточняет Al-Masdar News.

Как писал NEWS.ru, общая численность дислоцированных в Идлибе турецких военнослужащих достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 базах.