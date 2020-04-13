Турецкие военные начали разгон протестующих боевиков ХТШ в Идлибе

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, растворившаяся в организации «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) обстреляли военнослужащих армии Турции в сирийской провинции Идлиб.
Это произошло после того, как военные попытались разогнать протестующих, собравшихся у шоссе М4 (Алеппо — Латакия) у населённого пункта Нейраб,
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#BREAKING: Clashes between mostly #HTSbeneficiaries blocking the M4 and Turkish police trying to clear #Aleppo- #Idlib- #Latakiahighway this morning. pic.twitter.com/rNOtpXpFRx April 13, 2020
Как писал NEWS.ru, общая численность дислоцированных в Идлибе турецких военнослужащих достигла 29 тысяч человек. Они размещены на 57 базах.
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