Турецкие военные начали разгон протестующих боевиков ХТШ в Идлибе

Это произошло после того, как военные попытались разогнать протестующих, собравшихся у шоссе М4 (Алеппо — Латакия) у населённого пункта Нейраб, уточняет Al-Masdar News.

#BREAKING : Clashes between mostly #HTS beneficiaries blocking the M4 and Turkish police trying to clear #Aleppo - #Idlib - #Latakia highway this morning. pic.twitter.com/rNOtpXpFRx