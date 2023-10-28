Турция объявит Израиль военным преступником Эрдоган заявил, что объявит Израиль военным преступником перед лицом всего мира

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Турция намерена официально объявить Израиль военным преступником, заявил на массовом митинге в поддержку Палестины президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Sabah, Анкара уже работает над этим вопросом.

Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим, — подчеркнул политик.

Кроме того, Эрдоган назвал Израиль «оккупантом», а палестинское движение ХАМАС, по мнению политика, не является террористической организацией. За происходящее в секторе Газа, продолжил президент, несет ответственность Запад.

[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище, — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер выразил мнение, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти и прекратить атаки. По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики. Анкара намерена усилить свои призывы и громко заявить, что страна поддерживает мирное население и выступает против израильского гнета, отметил Эрдоган.