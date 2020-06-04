Командование вооружённых сил (ВС) Турции уведомило фракции умеренной оппозиции, которые действуют в сирийской провинции Идлиб, о скором наступлении сил, лояльных официальному Дамаску. Недавно проправительственные войска были уличены в проведении серии воздушных рейдов против целей на территории мятежного анклава. Совсем не исключено, что в скором времени ситуация вокруг Идлиба в очередной раз станет предметом противоречий между Россией и несущей за него ответственность Турцией.
О том, что официальная Анкара начала информировать оппозиционные фракции,
4 июня военнослужащие России и Турции провели 15-е совместное патрулирование по М4, впервые увеличив длину маршрута до города Басанкуль. Как уточнили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, первый раз протяжённость составила около 30 километров. По этим данным, к совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня и применении ряда других мер, которые нацелены на урегулирование ситуации в Идлибе. Это произошло после того, как в результате действий САА погибли десятки военных регулярной турецкой армии, а в ходе действий Турции было выведено из строя множество образцов военной техники (потери Дамаск признавал неохотно). Эти договорённости предполагают, что боевые действия в регионе должны прекратиться вдоль всей линии соприкосновения, а вдоль трассы M4 должен быть создан коридор безопасности.
Однако правозащитные организации сообщили о недавнем возобновлении проправительственными силам бомбардировок на северо-западе Сирии. Так, авиация нацелилась на треугольник между административными границами провинций Хама, Идлиб и Латакия. По
К настоящему времени командование ВС Турции сформировало четырёхступенчатую стратегию по стабилизации военно-политической ситуации в Идлибе. Согласно деталям, которые
В сообщениях ничего не говорится о готовности Турции размежевать умеренную оппозицию и радикалов, существование которых в Идлибе становится, как правило, основным формальным поводом для наступательных операций САА. Однако можно предположить, что план Анкары нацелен на укрепление позиций «умеренных». Теперь же любые наступательные действия рискуют сорвать «переформатирование» Идлиба и в очередной раз поставить Москву и Анкару на грань дипломатического конфликта. Остаётся под вопросом, будет ли происходить ожидаемая операция при попустительстве России или это результат инициативности сил Башара Асада.
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