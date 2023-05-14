Три человека умерли в Турции на избирательных участках

Фото: Caglar Oskay/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции три человека скончались на участках для голосования в ходе выборов президента страны и парламента, сообщает телеканал TRT. В числе умерших один сотрудник избиркома и двое избирателей.

Так, в провинции Риза, на малой родине действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, умер 64-летний член избиркома Шереф Курт. Мужчина потерял сознание в результате приступа и скончался до прибытия врачей.

В провинциях Трабзон умерла 75-летняя Айсель Улусой, которой стало плохо в кабинке для голосования. Прибывшие на место медики констатировали смерть от сердечного приступа. Еще один избиратель умер в провинции Гиресун, ему было 85 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

Выборы в Турции стартовали утром 14 мая. Они будут проходить в течение суток. На пост президента страны, помимо Эрдогана, претендуют представитель объединенного оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Накануне Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. В то же время Эрдоган выразил уверенность, что его кандидатура получит большинство голосов на выборах.