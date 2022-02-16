Тень Грибоедова: посол РФ снова задел Тегеран за живое

Российское посольство в Иране оказалось в эпицентре нового публичного скандала. Повод дало состоявшееся на его территории возложение цветов к подножию памятника Александру Грибоедову в День дипломатического работника. После того, как на официальной странице миссии в Twitter появилась запись со снимками и хештегом «мы помним», иранское общественное мнение обрушилось с критикой на российский дипкорпус. Причиной стала роль Грибоедова в составлении Туркманчайского мирного договора 1828 года, закрепившего территориальные потери Персии.

Иранские СМИ обсуждают скандал вокруг посольства РФ на протяжении последних дней. После того, как 10 февраля глава российской дипломатической миссии в Тегеране Леван Джагарян почтил память Грибоедова возложением цветов, сначала он попал под шквал критики со стороны иранского сегмента Twitter. Затем ситуация привлекла внимание бывших и действующих дипломатов.

Today on the occasion of the Diplomatâs Day the wreath-laying ceremony to the monument to Alexander Griboyedov and the commemorative plaque to Ivan Kolomiytsev led by Ambassador Dzhagaryan took place at the Russian Embassy in Tehran. #WeRemember pic.twitter.com/clOPeZAtMC — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) February 10, 2022

Генеральный директор департамента министерства иностранных дел Ирана по Западной Азии Расул Мусави заметил , что странам нужно учиться у истории, но не зацикливаться на ней. А бывший сотрудник постпредства Исламской Республики при ООН Курош Ахмади заявил , что «очень странно для посла чествовать человека с таким прошлым в стране, где он работает».

Грибоедов сыграл роль в подготовке Туркманчайских договорённостей, которые стали логическим завершением русско-персидской войны 1826-1828 годов и закрепили влияние Российской империи в Закавказье.

На ситуацию пришлось реагировать официальному представителю МИД Ирана Саиду Хатибзаде, который заметил, что ведомство зафиксировало протест против действий российского посла.

Любой видный дипломат и опытный посол знает, что он не должен делать то, что задевает чувства народа в стране его пребывания, — сказал он.

Хатибзаде добавил, все претензии переданы российской стороне по соответствующим каналам, однако отметил, что у Москвы и Тегерана по-прежнему прекрасные отношения.

Систематичность скандалов

В свою очередь, российская дипмиссия обратила внимание на то, что провокационные публикации по поводу скандала распространяют «антииранские СМИ».

Церемония возложения венков к памятнику русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову проводится ежегодно и приурочена к Дню дипломата 10 февраля, — говорится в публикации посольства в Twitter. — Считаем эти публикации провокационными и направленными на подрыв дружеских и тёплых отношений между Россией и Ираном.

В то же время дипломаты пообещали реагировать жёстко «на подобные фейковые инсинуации».

Однако такие эпизоды происходят с пугающей частотой. В прошлом году посольству пришлось объясняться за размещённое в социальных сетях фото посла Джагаряна с британским коллегой Саймоном Шерклиффом. Скандал произошёл из-за того, что снимок был сделан на исторический лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года между СССР, США и Великобританией. Иранцы сочли позирование двух послов напоминанием о временах англо-советского вторжения и потребовали извинений за «имперские» намёки.

Леван Джагарян и Саймон Шерклифф на встрече в 2017 russian_embassy_tehran/instagram.com

В феврале того же года двусмысленную ситуацию создал твит арабоязычного аккаунта российского министерства иностранных дел. В одной из записей, которая сообщает о встрече замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с иракским послом Абдеррахманом Хусейни, владельцы аккаунта использовали нетрадиционное для русского языка название «Арабский залив» вместо старого-доброго «Персидского». Иранцы нашли в этом повод для обиды.

Национальная боль

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов заявил, что ситуацию нужно рассматривать двояко.

С одной стороны, надо понимать, что сейчас российско-иранские связи находятся в Иране под большой лупой у традиционных сторонников либо более нейтрального курса по отношению к России, либо более активного сближения с Западом. Естественно, любой ход, даже, может быть, не столь значительный и не столь важный, будет всегда подаваться в определённом свете для создания негативного фона. Николай Кожанов старший научный сотрудник ИМЭМО РАН старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Эксперт подчеркнул, что, помимо исторический памяти и негативного опыта, существует современный контекст, в котором противники российско-иранского сближения будут активно давить на любые болевые точки.

С другой стороны, вызывает достаточно большое удивление деятельность российского посла, который не мог не знать, что в иранском сознании фигура Грибоедова ассоциируется с Туркманчайским миром, который был позорен для Ирана и носил во многом грабительский характер для самих иранцев, — заметил Кожанов.

Аналитик напомнил, что Грибоедов был скорее исполнителем, нежели человеком, который навязал договор, но его образ стал тесно сопряжён в иранском понимании со всеми теми бедами, которых пришлось натерпеться Тегерану от империалистических держав. По его словам, в Исламской Республике признают убийство посла абсолютно неприемлемым, но его восхваление служит напоминанием о национальной боли.

Причина для углубления раздора

Как заметил Кожанов, в таких обстоятельствах российской дипломатии следовало бы выстраивать линию поведения чуть более аккуратно, особенно после инцидента с имитацией фотографии «большой тройки» с участием Джагаряна и Шерклиффа.

Такой ход должен был как минимум сопровождаться информационной кампанией, в рамках которой нужно было бы отметить, что возложение цветов к памятнику Грибоедову — это прежде всего почитание фигуры, важной для российской не столько даже истории, сколько культуры, — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

Посол России в Иране Леван Джагарян russian_embassy_tehran/instagram.com

Кроме того, по словам эксперта, российская сторона могла бы выразить сожаление, что из-за определённой исторической ситуации Грибоедов был среди тех лиц, которые подготовили договор, закрепивший территориальные потери Каджарской Персии. Но Кожанов отмечает: при этом следовало бы подчеркнуть, что убийство послов и нападение на них являются делом неприемлемым, и отметить здесь же, что в самом Иране такое поведение является исторической нормой и самим иранцам необходимо пересматривать свои подходы.

Можно было открыть определённый дискурс и попытаться найти золотую середину, но, к сожалению, было всё сделано совершенно по-другому. В итоге появилась ещё одна негативная причина для углубления раздора между странами, — заявил эксперт.

Впрочем, иранский МИД повёл себя здесь корректно: протест был зафиксирован, но ведомство подтвердило, что ущерба позитивной динамике нанесено не будет, добавил собеседник NEWS.ru.