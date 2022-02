Тень Грибоедова: посол РФ снова задел Тегеран за живое

Иранские СМИ обсуждают скандал вокруг посольства РФ на протяжении последних дней. После того, как 10 февраля глава российской дипломатической миссии в Тегеране Леван Джагарян почтил память Грибоедова возложением цветов, сначала он попал под шквал критики со стороны иранского сегмента Twitter. Затем ситуация привлекла внимание бывших и действующих дипломатов.

Today on the occasion of the Diplomat’s Day the wreath-laying ceremony to the monument to Alexander Griboyedov and the commemorative plaque to Ivan Kolomiytsev led by Ambassador Dzhagaryan took place at the Russian Embassy in Tehran. #WeRemember pic.twitter.com/clOPeZAtMC