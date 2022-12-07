Талибы впервые казнили человека с момента прихода к власти в Афганистане

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Представитель «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Забиулла Муджахид опубликовал заявление о том, что в Афганистане впервые с момента прихода к власти движения провели сметную казнь. Обвиняемый был приговорен к высшей мере наказания за убийство, пишет американская газета The Washington Post.

В заявлении подчеркивается намерение новых правителей Афганистана продолжать жесткую политику, проводимую с тех пор, как они захватили страну в августе 2021 года, и придерживаться своего толкования исламского права или шариата, — говорится в сообщении.

Казнь прошла в провинции Фарах. На ней присутствовали высокопоставленные члены движения, в том числе Муджахид, судья Верховного суда, а также и.о. главы МВД и МИД страны Сираджуддин Хаккани и Амир Хан Мутаки.