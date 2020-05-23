Сторонники Нетаньяху пришли поддержать его в суде

https://static.news.ru/photo/3ec3e066-9db9-11ea-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Акция в поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась у здания суда в Иерусалиме, где в ближайшее время начнётся процесс по его делу.

В демонстрации участвуют около 200 человек. Пришедшие принесли с собой флаги и плакаты, они поют песни и скандируют лозунги в защиту главы правительства.

Первое заседание суда, как и несколько последующих, будут носить технический характер. В их ходе установят порядок проведения слушаний, а также защита премьера получит возможность ознакомиться с содержанием дела, сообщает РИА Новости.

К зданию суда также прибыла машина с Нетаньяху, отмечает агентство.

Нетаньяху обвиняют коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. По версии следствия, он предоставлял поблажки СМИ за положительное освещение деятельности кабмина. Кроме того, ему вменяется получение незаконного вознаграждения в виде шампанского и сигар. Премьер расценил обвинения в свой адрес как попытку переворота.

Как ранее писал NEWS.ru авторитетный израильский адвокат Эли Гервиц предположил, что процесс по делу Нетаньяху может растянуться на несколько лет, если стороны будут обжаловать каждый из его этапов.