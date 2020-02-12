Прибывший в Турцию спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 12 февраля начинает переговоры с властями республики о судьбе сирийского Идлиба, который переживает натиск Сирийской арабской армии (САА). Американский дипломат не только назвал погибших 10 февраля турецких военных мучениками, но и уверил в крепости партнёрства между Анкарой и Вашингтоном. Как кажется, США пытаются сыграть на противоречиях, возникших между тактическими союзниками — Россией и Турцией. На этом фоне Эрдоган, выступая в парламенте, прямо обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе и пообещал атаковать силы Асада за пределами зоны деэскалации.

Турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те продолжат наступательные манёвры. Об этом заявил 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию, — сказал он и добавил, что теперь авиация, которая «бомбила мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно».

Заявления Эрдогана прозвучали на фоне сообщения пресс-службы Кремля, что президенты Турции и Москвы провели телефонные переговоры по инициативе Анкары. О тональности разговора подробностей не приводится, однако замечено: стороны привержены имплементации имеющихся договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года, и условились «о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств». Ранее на переговоры в Анкару приезжала лишь российская дипломатическая делегация, без представителей Минобороны, что на фоне прекращения турецкими военными совместного с россиянами патрулирования на севере Сирии выглядело достаточно странно. В то же время, дежурно выглядит сообщения пресс-службы Кремля, поскольку сирийские войска обошли несколько турецких постов, развёрнутых в Идлибе в рамках Сочинского меморандума, и начали продвижение вглубь зоны деэскалации, чем и вызвали такую реакцию Эрдогана.

В такой ситуации американская сторона решила не бездействовать. Спецпредставитель США Джеффри по прибытии в Анкару на турецком языке выразил соболезнования в связи с гибелью пяти кадровых турецких военных у наблюдательного пункта в Тафтаназе, который был обстрелян сирийской правительственной армией. Дипломат применил редкий для американского официоза оборот, назвав погибших «мучениками». Джеффри выразил готовность предоставить «любую возможную поддержку» в том случае, если это потребуется. Турция была и продолжает оставаться союзницей США, подчеркнул американский дипломат.

Как объявил накануне шеф Джеффри — госсекретарь Майкл Помпео — спецпредставитель США направился в Турцию для того, чтобы скоординировать ответ на обстрел турецких позиций, ответственность за который Анкара возлагает как на официальный Дамаск, так и на Москву.

Очевидно, что США решили воспользоваться видимым спадом в отношениях РФ и Турции. Впрочем, 11 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан Минюстом РФ нежелательной организацией), уверил, что его страна не собирается вмешиваться в ситуацию в Идлибе «на земле».

Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Предположение о том, что Америка должна что-то сделать... Я не вижу в этом настоящих доводов, — сказал О'Брайен.

Он добавил, что США не собираются «десантироваться в Сирии и говорить: Турция, прекрати это, Россия, прекрати это». По его словам, нет волшебной палочки, которая бы остановила насилие.

Не думаю, что мы осуществим военное вмешательство в Идлибе в попытке выправить эту нехорошую ситуацию, — сказал О'Брайен.

Пока что администрация президента США ограничивается намёками на новые ограничительные меры против тех, кто поддерживает сирийские правительственные войска.

Это опасный конфликт. Ему должен быть положен конец. Россия должна изменить свою политику. Мы видим, что не только русские, но иранцы и «Хезболла» активно участвуют в поддержке сирийского наступления. Мы не знаем, ограничится ли наступление только участками трасс M4 и M5, или оно может продолжиться дальше, — сказал Джеффри на минувшей неделе.

Госдеп в очередной раз указал на то, что без российской помощи сирийский режим не выстоит и недели.

Российская сторона, как известно, склонна оправдывать наступление САА в Идлибе, вписывая это в дискуссию о борьбе с терроризмом. Так, в одном из последних сообщений МИД РФ обвинил США и их западных союзников в уничтожении целых городов во время антитеррористической кампании в Сирии и Ираке. По словам российского дипломатического ведомства, Вашингтон так и не разгромил «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), однако нашёл причины для «своего незаконного присутствия в Сирии» в необходимости охраны нефтеносных районов северо-востока. МИД РФ не забыл упомянуть и «произвольные удары» ВВС США по территории Идлиба «под предлогом борьбы с террористами, включая уничтожение Абу Бакра аль-Багдади».

Однако, что самое важное, российское дипведомство подвергло критике заявления администрации президента США о солидарности с Турцией. Их оно назвало циничными с учётом того, что Белый дом ввёл против Анкары санкции и требовал осуждения на фоне операции «Источник мира».

Политика двух союзников по Североатлантическому альянсу сводится к игре на противоречиях. Официальная Анкара умело использует разнополюсность России и США, чтобы добиться от каждого из своих партнёров необходимых уступок. В случае если РФ не предпримет меры для хотя бы декоративной стабилизации в Идлибе, она рискует увидеть ряд условно проамериканских ходов Турции. С целью сыграть на противоречиях двух тактических партнёров в Анкару прибыл и Джеффри, который прекрасно понимает, как злит Москву любой намёк на отказ Турции от «евразийской» линии. Правда, результативность американских дипломатических манёвров куда выше: как бы подчас остро ни звучали заявления турецкого официоза, Анкара по-прежнему является частью западного мира. И пока что «евразийство» не может предложить ей действенной альтернативы.