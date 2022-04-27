Средства ПВО Сирии отразили удар Израиля по Дамаску Средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля в небе над Дамаском

Фото Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку вооружённых сил Израиля. Она произошла в небе над Дамаском. Системы сирийской ПВО сбили большинство выпущенных ракет. Об этом сообщило министерство обороны САР.

Около 00.41 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны Тверии на некоторые точки в окрестностях Дамаска. Наши средства ПВО отразили вражеские ракеты и сбили большинство из них, — говорится в сообщении военного ведомства.

В настоящее время проводится оценка возможного ущерба в результате воздушной атаки.

Ранее агентство САНА сообщало, что средства ПВО Сирийской Арабской Республики отражают атаку Израиля в небе над Дамаском.

15 апреля сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля ударили по сирийской провинции Дамаск двумя управляемыми ракетами. Одна из них была уничтожена дежурными силами ПВО Сирии из комплекса «Бук-М2Э» российского производства, находящегося в настоящее время на вооружении САР, вторая повредила склад материального имущества.

Жертв среди сирийских и российских военнослужащих нет.