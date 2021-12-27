Сравнять с пустыней: Иран спланировал удар по реактору Израиля

Иран смоделировал нападение на ядерную инфраструктуру Израиля в ходе последних военных учений. В качестве цели использовался макет плутониевого реактора в Димоне. Несмотря на то что угрозы поразить этот центр, расположенный в пустыне Негев, звучат давно, в этом году опасность приобрела ощутимый характер на фоне падения одной из сирийских ракет в непосредственной близости. Особый фон создают увеличивающиеся в Израиле опасения по поводу ветхости объекта, работа которого, говорят создатели, давно превысила срок годности.

Момент ударов по макету Димоны иранскими силами был запечатлён на видео. По цели, которая была обозначена как «центр производства оружия массового уничтожения», выпустили 16 баллистических ракет. Параллельно в дело пошли беспилотники-камикадзе. Операция стала частью пятидневных учений сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Великий пророк», которая проходила на побережье Персидского залива. Их организация была названа Тегераном «открытым и серьёзным» сигналом региональному противнику — Израилю.

В этом году ядерный реактор в Негеве уже подвергался прямой опасности. Весной в ходе обмена ударами с Сирией израильской системе ПРО не удалось нейтрализовать ракету «земля — воздух» советского комплекса С-200, которая приземлилась в четырёх километрах от города Димона. Несмотря на то что Армия обороны (ЦАХАЛ) попыталась преуменьшить масштаб инцидента, он обеспокоил местное экспертное сообщество: впервые снаряд, пущенный со стороны Арабской Республики, долетел до окрестностей центра, имеющего стратегическое значение.

Манёвры КСИР только играют на этих страхах.

Продлить срок годности

Реактор в Димоне является одним из старейших в мире: он был запущен при непосредственном участии западных стран в начале 1960-х годов. Исследовательский центр, где, по некоторым предположениям , израильская сторона занимается разработкой оружейного плутония, нередко считают бомбой замедленного действия с учётом того, что его эксплуатация давно превысила изначально оговорённый срок — 40 лет. Подавляющее число объектов примерно того же «возраста» были вынужденно выведены из строя из-за трудностей в сфере безопасности и из-за технических проблем. Тем не менее израильские официальные лица пока что не показывают готовность что-либо менять с точки зрения работы реактора.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Более того, на министерском уровне сообщалось , что срок эксплуатации объекта в Димоне будет продлён до 2040 года. Тогда реактору исполнится 80 лет. Наблюдатели полагают , что обновить ядро чрезвычайно сложно из-за международно-правовых барьеров и нежелания глобальных игроков помочь чем-то в этом плане еврейскому государству. Тем более что определённую атмосферу создаёт позиция властей, которые выступают категорически против подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отказываются вносить ясность в то, стала ли их страна де-факто полноценной ядерной державой. Весь комплекс факторов заставляет израильтян выжимать из ядерного реактора в Димоне последнее.

Не сезон для удара

Вопросы в сфере безопасности являются приоритетом с самого момента создания объекта в Димоне. Он строился с особой защитной «оболочкой», которая, по задумке, должна предотвращать утечку радиоактивных материалов в случае аварии или какой-либо другой катастрофы. Это, как считается , выгодно отличает его от печально известной Чернобыльской АЭС. В окрестностях исследовательского центра размещены средства ПВО. То, насколько израильская сторона серьёзно относится к любым угрозам вокруг него, хорошо иллюстрирует эпизод, произошедший во время Шестидневной войны 1967 года. Тогда силы еврейского государства сбили собственный истребитель, который непреднамеренно вошёл в воздушное пространство над Димоной.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Некоторое время американская Ассоциация по контролю над вооружениями (ACA) смоделировала под эгидой Пентагона ракетный удар по ядерному реактору в Димоне. Как ни странно, но исследование продемонстрировало, что самая мощная атака против объекта может оказаться и самой «безопасной»: сильное ракетное нападение, говорят эксперты ACA, может привести к таким разрушениям, что «отсутствие плотных возгораний уменьшит выброс» радиоактивного материала. Многое будет зависеть и от сезона. Значительный урон Израилю нанесла бы атака в ноябре, когда ветер может разнести вредные вещества в северо-западном направлении — над густонаселёнными районами страны, свидетельствует доклад ACA.

Режим секретности

В авангарде тех, кто призывает раз и навсегда закрыть Димону при появлении минимальных негативных симптомов, — профессор Узи Эвен, который стоял у истоков создания ядерного объекта.

Если вы спрашиваете меня, есть ли смысл в продолжении эксплуатации реактора, которому 53 года, ответ определённо отрицательный, — сказал он в радиоинтервью 2016 года.

По словам исследователя, объект должен быть закрыт при малейшей проблеме с основной конструкцией.

После того как комбинированная атака йеменских повстанцев вывела из строя важнейшую часть нефтепрома Саудовской Аравии в 2019 году, Эвен написал колонку в Haaretz с тревожными выводами. Он отметил, что Иран, с которым, по его словам, связаны нападавшие, давно «обладает надёжными модернизированными технологиями», чтобы «эксплуатировать одновременно большое число беспилотников и крылатых ракет», и еврейское государство, по словам профессора, уязвимо для такого комплексного удара. Особенно нужно признать, что слаба перед такой атакой Димона, подчёркивал учёный.

Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Впрочем, одна из самых фундаментальных проблем заключается в том, что реактор не подлежит независимой экспертизе. В связи с нежеланием Израиля присоединяться к ДНЯО Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права инспектировать объект. Доступа к нему лишены и американцы, которые следили за его работой в первые дни существования. Вместо этого за Димоной наблюдает Комиссия по атомной энергии Израиля, а это тот же орган, который несёт ответственность за его работу.

Такая ситуация ставит в тупик все попытки вывести дискуссию о судьбе старейшего в мире реактора на серьёзный уровень и держит в неведении страны региона о том, насколько они могут пострадать в результате потенциальной катастрофы.