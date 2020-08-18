СМИ: взрыв в Сирии унёс жизни трёх человек

https://static.news.ru/photo/d1c4e948-e141-11ea-94a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Dahnon/Global Look Press

На севере Сирии прогремел взрыв. В результате погибли три человека, ещё несколько получили ранения.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники. По его данным, инцидент произошёл в одной из деревень западнее города Рас эль-Айн, расположенного недалеко от сирийско-турецкой границы.

Заминированный автомобиль взорвался у одного из опорных пунктов присутствующих в Рас эль-Айне протурецких оппозиционных вооружённых формирований. Погибли трое бойцов, ещё несколько ранены.

Накануне NEWS.ru писал, что на пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв у принадлежащей Турции машины. Об этом сообщил российский Центр примирения в Сирии.