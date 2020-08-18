СМИ: взрыв в Сирии унёс жизни трёх человек

На севере Сирии прогремел взрыв. В результате погибли три человека, ещё несколько получили ранения.
Об этом
Заминированный автомобиль взорвался у одного из опорных пунктов присутствующих в Рас эль-Айне протурецких оппозиционных вооружённых формирований. Погибли трое бойцов, ещё несколько ранены.
Накануне NEWS.ru писал, что на пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошёл взрыв у принадлежащей Турции машины. Об этом сообщил российский Центр примирения в Сирии.
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