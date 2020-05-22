СМИ сообщили о похищении жителя Сирии военными США

https://static.news.ru/photo/8e06ca1e-9c27-11ea-a6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Flickr

Военнослужащие международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами при участии арабо-курдского вооружённого формирования похитили местного жителя во время спецоперации в сирийской деревне Шахиль.

По данным сирийской государственной компании телерадиовещания, группа военных из состава коалиции утром 22 мая высадилась с вертолётов на окраине Шахиля и схватила жителя одного из домов.

Причины операции и имя похищенного сирийца не сообщаются.

Ранее NEWS.ru писал, что военные США провели на юге сирийской провинции Эль-Хасака воздушно-десантную операцию по задержанию двух сирийцев. Мужчин арестовали в их доме. Информация об их личностях не раскрывается.