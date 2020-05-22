СМИ сообщили о похищении жителя Сирии военными США

Военнослужащие международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами при участии арабо-курдского вооружённого формирования похитили местного жителя во время спецоперации в сирийской деревне Шахиль.
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Причины операции и имя похищенного сирийца не сообщаются.
Ранее NEWS.ru писал, что военные США провели на юге сирийской провинции Эль-Хасака воздушно-десантную операцию по задержанию двух сирийцев. Мужчин арестовали в их доме. Информация об их личностях не раскрывается.
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