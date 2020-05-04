Сирия сообщила о воздушном нападении на Алеппо

Государственное сирийское информагентство SANA вечером 4 мая передало сообщение о воздушной атаке на город Алеппо, находящийся под контролем правительственных сил.
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Как писал NEWS.ru, 4 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Сирию в «усилении агрессии» в провинции Идлиб, часть которой контролирует Турция и союзные ей повстанцы. Он заявил, что «больше не собирается игнорировать нападения».
С 5 марта в Идлибе действует перемирие, которому предшествовали открытые столкновения турецких и сирийских военных, взаимные бомбардировки.
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