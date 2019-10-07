https://static.news.ru/photo/2f33ff82-e97d-11e9-b62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com

Военные обнаружили в Идлибе пещеру, которую боевики использовали, как убежище, хранилище оружия и производство боевых беспилотников.

Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно. Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием, — цитирует командира сапёрного подразделения сирийской армии Имада Хасана РИА Новости .

Террористы пробили в известняковых скалах провинции десятки подобных разветвлённых пещер, оборудованных, как правило, вентиляционными системами, канализацией и электрогенераторами, что позволяет им долго скрываться под землёй от атак с воздуха. Перед отступлением боевики минировали свои убежища.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп предупредил Анкару о недопустимости нанесения в Сирии ударов по солдатам американской армии или их союзникам. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в районе, по которому 7 октября нанесли удар турецкие военные, находились 50 американских военнослужащих.