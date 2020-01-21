Правительство народного согласия сформировано СБ ООН и признано рядом стран, в том числе и Турцией. Именно Анкара тренировалаотряды сирийских наёмников и перебросила их с помощью авиации на ливийскую территорию.
Генерала Хафтара, который был соратником Муаммара Каддафи, поддерживает Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Россия.
Как писал NEWS.ru, в понедельник сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН