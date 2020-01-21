https://static.news.ru/photo/f08640c6-3c2c-11ea-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/global Look Press

Воюющие на стороне сил правительства народного согласия сирийские бойцы напали на военных ливийской национальной армии Хафтара (ЛНА) и нарушили новые договорённости о перемирии.

Об атаке боевиков в районе Айн-Зара, на линии фронта, которая проходит через город Триполи, ЛНА сообщила в Twitter.

Правительство народного согласия сформировано СБ ООН и признано рядом стран, в том числе и Турцией. Именно Анкара тренировалаотряды сирийских наёмников и перебросила их с помощью авиации на ливийскую территорию.

Генерала Хафтара, который был соратником Муаммара Каддафи, поддерживает Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Россия.

Как писал NEWS.ru, в понедельник сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН