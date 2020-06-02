Группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Заявление можно считать признаком роста недоверия к россиянам со стороны локальных лидеров.

О протесте, в частности, заявили лидеры племён Маамара, Харб и Бани-Саба и Шараби, которые проживают в Хасеке и Камышлы. По их мнению, частная военная компания (ЧВК) Вагнера, которая, как считают на Западе, воюет в Ливии с одобрения Кремля, развернула слишком бурную деятельность в северо-восточных районах Сирии по набору рекрутов. «Солдат удачи», которых связывают напрямую с российским руководством, обвиняют в применении мер давления и использовании финансовых уловок, чтобы завлечь местную молодёжь в бывшую Джамахирию, где Хафтар в последние недели был вынужден отступать под напором своих противников. При этом, как следует из сообщений в арабской прессе, племенные лидеры склонны ставить знак равенства между российским контингентом в Сирии и «солдатами удачи».

Опасения в связи с тем, что сирийское население «гостит» на севере Африки, выражали и в курдской администрации, отмечая, что подобным способом пользуется и Турция, поддерживающая в Ливии силы правительства национального согласия (ПНС). Сопредседатель Ассамблеи демократической Сирии Амина Омар накануне выразила уверенность, что Москва и Анкара — главные, кто вносит разногласия в отношения между народами северо-востока Сирии, отправляя их представителей в бывшую Джамахирию для участия в вооружённом конфликте. По её словам, курдская администрация пытается воспрепятствовать зарубежным игрокам заниматься подобными действиями. Источники арабских СМИ указывают на совершенно разные районы Арабской Республики, где якобы набирают бойцов для сторонников самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара. Например, это, предположительно, происходит в проправительственной части Камышлы, на юге Сирии, в Хомсе и в Латакии.

Отрицательный баланс доверия в отношениях с локальными силами — один из фундаментальных дестабилизирующих факторов, который в своё время оказал влияние в том числе на динамику распространения вооружённого конфликта в Сирии восемь лет назад. Длительный период баасистское правительство демонстрировало откровенно репрессивный подход к разрешению проблем суннитских племенных конфедераций. Потребность местных старейшин в том, чтобы их мнение учитывали, оставалась без должного внимания, что спровоцировало резкое противодействие Дамаску. Повторение ошибок сирийского руководства довоенного образца грозит привести к деградации военно-политической ситуации. Не будет преувеличением сказать, что позиция племенных лидеров влияет на легитимность властных структур в Арабской Республике, если в 2021 году Асад намерен имитировать более-менее свободные выборы и добиться расположения внешних игроков, выступающих в роли гарантов.

Ситуация с предполагаемым рекрутингом в Сирии во многом будет зависеть от баланса сил в Ливии. С учётом последних ооновских заявлений, согласно которым стороны ливийского конфликта согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5), есть основания ожидать, что активный поиск кадрового пополнения может быть скоро поставлен на паузу.