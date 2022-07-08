Скандал в Курбан-байрам: произраильский имам и очень дорогая баранина Мусульмане призывают "не дать ЦАХАЛ и сионистам читать свои проповеди" правоверным

Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

В субботу, 9 июля, мусульмане всего мира начнут отмечать один из крупнейших исламских праздников — Ид аль-Адха (Курбан-байрам), но из-за назначения в Мекке произраильского имама на пост главного пятничного имама, который будет вести праздничную молитву, транслируемую на весь исламский мир, благоговейное настроение у многих подпортилось.

Неправильный имам

Сначала немного истории. В Курбан-байрам мусульмане отмечают окончание времени хаджа, а также историю, связанную с пророком Ибрахимом (Авраамом). В Коране сказано, что однажды пророку во сне явился ангел и от имени Всевышнего повелел ему принести в жертву своего сына. Ибрахим послушался. Так как пророк проявил покорность Аллаху, в решающий момент Господь заменил ребенка на жертвенного агнца. Отсюда и название праздника на арабском — Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Надо отметить, что праздников у мусульман не так уж и много. Кроме Курбан-байрама мусульмане отмечают еще окончание священного месяца Рамадан (Ид аль-Фитр), во время которого верующие постятся от восхода до захода солнца. И на этом все. Отсюда и трепетное отношение к существующим праздникам — все должно проходить как положено, как освящено традицией. А назначение произраильского имама в качестве ведущего явно не гармонирует с традицией.

Скандал начался за день до Ид аль-Адха, когда паломники в Мекке готовятся к последнему этапу своего хаджа и собирают камни, чтобы затем бросить их в шайтана. В этот день под руководством «праздничного шейха» верующие совершают намаз на горе Арафа в 20 километрах от Каабы. Этот день известен под названием Йаум Арафа и представляет собой как бы промежуточный праздник. Гора Арафа у мусульман имеет сакральное значение. Именно на ней впервые увиделись Адам и Ева (Хава в арабской традиции) после того, как были изгнаны из рая. Там же пророк Мухаммад прочитал свою последнюю проповедь.

Считается, что в день Йаум Арафа вес благих и дурных дел перед Аллахом многократно увеличивается. В этот день мусульмане, которые не смогли поехать в Мекку, постятся, совершают благочестивые деяния и стараются следит за трансляцией со священной горы. Проповедь с горы Арафа транслируют по всему миру в реальном времени и переводят на 14 языков. Неудивительно, что портить себе настроение, смотря и слушая «израильскую подстилку» и «неправильного шейха», верующие мусульмане не захотели.

Итак, проповедником и оратором на горе Арафа в этом году стал шейх Мухаммад бен Абдель-Карим аль-Иса — члена Совета старших ученых и генеральный секретарь Ассоциации исламского мира. Назначение известного своими произраильскими взглядами Мухаммада аль-Исы тут же породило в социальных сетях кампанию по его «отмене».

Фото: Казанский Федеральный Университет Шейх Мухаммад бен Абдель-Карим аль-Иса

#Спустите аль-Иса с минбара (кафедры проповедника в мечети), — таким стал один из самых популярных хештегов в ряде арабских стран, в том числе Египте, Катаре, Иордании и Алжире. По некоторым данным, этот хештег запустили «Братья-мусульмане»*. Верующие призывают их не дать «ЦАХАЛ и сионистам читать свои проповеди в Арафе», а также не молиться под предводительством продажного шейха.

Мусульмане считают, что аль-Иса недостоин вести праздничную проповедь по целому ряду причин. Он один из самых ярых сторонников нормализации отношений между арабскими странами и Израилем. Также аль-Иса неоднократно проводил встречи с израильскими раввинами и даже молился за души евреев в Освенциме.

Мусульманам также не нравится, что «праздничный имам» поддерживает израильско-американский проект Дияруна («Наши дома»), который работает над сохранением израильского наследия в арабских странах. Арабы и мусульмане в целом считают, что через эту инициативу Израиль хочет присвоить себе некоторые элементы арабском культуры, и, что важнее, ряд арабских исторических памятников. В их число входит кладбище Джаннат аль-Баки в Медине, где похоронено много родственников пророка Мухаммада и его сподвижников.

Невзлюбили аль-Ису и по другим причинам, не связанным с Израилем. Шейх встречался с известным индуистом Садхгуру, который в своей речи не раз оскорблял пророка. Также аль-Иса призывал мусульман придерживаться законов тех стран, где они живут. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но дело в том, что когда во Франции заговорили о запрете хиджаба, аль-Иса не вступился за своих сестер, а сказал им что-то в духе «если вам не нравится — валите».

Также в тяжелые грехи ему записывают тесную дружбу с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Мусульмане-фундаменталисты говорят, что аль-Иса совместно с Институтом Тони Блэра участвовал в разработке программы по «вестернизации и секуляризации» 100 тысяч молодых мусульман в возрасте от 13 до 17 лет в восемнадцати мусульманских странах. Нечто подобное действительно имело место. Летом прошлого года Ассоциация исламского мира (куда входит аль-Иса) и Институт глобальных изменений имени Тони Блэра разработали школьный курс, в котором детей должны были учить критическому мышлению.

Правда, нашлись те, кто, наоборот, поддержали аль-Ису, хотя таких оказалось не очень много. Поддерживающие аль-Ису назвали его «центристским проповедником» и отметили, что Саудовская Аравия наконец избавляется от радикальных шейхов. Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман лично избрал аль-Ису, что в очередной раз демонстрирует отход Эр-Рияда от традиционного ислама, с его видением Израиля и евреев как главных врагов мусульман.

Фото: wikimedia.org Шейх Мухаммад бен Абдель-Карим аль-Иса

В новой, обновленной Саудовской Аравии не должно быть голоса, стоящего выше голоса модернизации, ценностей толерантности и просвещения, — сказал саудовский академик Турки аль-Хамад.

Также защитники аль-Исы отрицают, что произраильская позиция шейха как-то мешает ему быть главным имамом Арафы. Они аргументируют это тем, что по мусульманским законам имам должен укреплять дружбу между общинами, чем, собственно, и занимается аль-Иса, продвигая израильско-арабскую дружбу.

$350 за праздничного барана

Впрочем, у мусульманского мира есть проблемы посерьезнее. Праздник может не получиться не только из-за «сионистского» шейха. Высокая инфляция и продовольственный кризис в некоторых странах способны оставить мусульман без главной праздничной традиции — принесения в жертву барашка. Эта древняя традиция — один из основных элементов праздника. Отцы с детства учат сыновей совершать жертвоприношение, а более прогрессивные представители мусульманской общины вместе с детьми везут барана местному специалисту или на скотобойню. Жертвоприношение проходит с размахом и у мусульман России. Например, в Дагестане ежегодно на Ид аль-Адха дети собираются во дворах и смотрят, как режут животное, а затем с восторгом рассказывают об увиденном родителям. Часть полученного мяса отдают беднякам, а из остального делают праздничные шашлыки, устраивают трапезы.

Экономические сложности скажутся и на овцеводах. Обычно они целый год ждут наступления Курбана-байрама, когда спрос на баранов в десятки раз превышает повседневный. Но в этом году прибыли, вероятно, окажутся ниже обычного.

Я пришел купить жертвенного барана, но цены слишком высокие. К сожалению, я не один такой. У большинства жителей Газы в точности такая же ситуация. Я принес с собой столько денег, сколько смог, но, к сожалению, ни на что не хватило. Пожалуй, в этом году придется обойтись без барана, — прокомментировал ситуацию житель Хан-Юниса в секторе Газа Саид аль-Астал.

Многие мусульмане из сектора Газа винят в ситуации израильскую блокаду, но это не совсем справедливо. По данным Минсельхоза Газы, животных там более чем достаточно. Проблема в их дороговизне.

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Аналогичная ситуация в Ливане, в этом году многие ливанцы обойдутся без жертвенного барашка. За последние годы цена за килограмм мяса там выросла с 15 тыс. до 300 тыс. ливанских фунтов (около $10). Цены в долларах не изменились, но из-за обесценивания лиры местные жители стали ощутимо бедней.

Средний класс вместо баранов будет резать коров, но это «уже не то», признаются ливанцы. Те, кто победнее, просто купят граммов 200 какого угодно мяса, лишь бы что-то поставить на праздничный стол.

Спрос на живых баранов упал и в Египте, где продавцы признаются, что по сравнению с прошлым годом в этом попросту «нет клиентов». Цена на обычное мясо в самой густонаселенной арабской стране также выросла примерно на 50%, до 90 египетских фунтов (около 304 рублей) за килограмм.

А в интервью порталу Swiss Info житель иракской столицы Багдад Али Фархан признался, что даже отложил покупку стиральной машины и долго копил, чтобы купить барашка на Ид аль-Адха. Хоть Али был уверен, что накопленных денег хватит, ему пришлось несколько дней ходить на рынок, чтобы выбрать жертвенное животное. В прошлом году барана в Ираке можно было купить за 200 тыс. местных динаров, сейчас же за него просят 500 тыс. динаров (около $350). Продавцы объясняют подражание ростом цен на корма.

Как бы то ни было, мусульмане с трепетом ждут праздника. Кто-то — чтобы вкусно поесть, кто-то — чтобы повысить свои шансы на вознаграждение в загробном мире, а кто-то хочет просто хорошо провести время со своей семьей, будь то с «сионистским шейхом» или без.



* «Братья-мусульмане» террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.