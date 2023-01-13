Шариат прогрессу не помеха: почему так быстро развиваются арабские монархии События на Украине подтолкнули страны Персидского залива к ускоренной модернизации

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Саудовская Аравия в 2023 году сумеет обогнать Индию в качестве самой быстрорастущей экономики мира благодаря экономическим и финансовым реформам, а не только высоким ценам на энергоносители. Не отстают от Эр-Рияда и другие монархии Персидского залива. И что самое интересное — они смогли добиться таких результатов, не отказываясь от норм шариата, а лишь немного их смягчая.

Прогресс и шариат

Арабские монархии Персидского залива за последние 30 лет достигли прорыва в экономическом развитии и технологического прогресса, во многом опередив признанных лидеров. Об этом свидетельствует и участие их представителей в G20. Тем не менее по этому вопросу сложилось несколько стереотипов.

Например, что подобные результаты смогли быть достигнуты только благодаря отходу от традиционной для этих стран правовой и государственной системы, основанной на исламском праве — шариате. То есть если их прогресс и признается, то увязывается с обязательным пересмотром идеологических установок и системы ценностей.

Фото: vision2030.gov.sa

Но такой подход представляется во многом ошибочным, так как арабские государства и прежде всего арабские монархии Персидского залива, наоборот, показали пример того, как можно сохранить традиционное общество и традиционные ценности, которые для этих обществ неразрывно связаны с исламом и нормами ислама, но при этом внедрять инновационные технологии, создавать современную экономику и финансы, опережая некоторые государства Европы в своем развитии.

Конечно, в той же Саудовской Аравии или в ОАЭ была проведена определённая либерализация правовой системы. Однако реформы не изменили базы государственной и правовой системы, основой по-прежнему остаются исламские нормы и принципы. Шариатские установки распространяются на все сферы жизни в этих странах, и ни одна из монархий Залива не отказалась от их применения в собственном законодательстве.

Вместе с тем эти государства идут по пути более гибкого применения шариатских норм и использования иных правовых механизмов (в том числе на основе континентального или британского права) там, где это не приведет к подрыву традиционной системы и разрушению традиционных обществ.

Саудовская Аравия и «Видение-2030»

В декабре прошлого года Саудовская Аравия сообщила о большем, чем ожидалось, профиците бюджета на 2022 год: в размере 102 млрд саудовских риалов ($27,13 млрд) — на 12 млрд саудовских риалов больше, чем предыдущая оценка. Принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что успех реформ королевства в операционной модели государственного сектора и экономики способствовал достижению профицита, который будет использован для увеличения государственных резервов, поддержки национальных фондов и укрепления финансового положения королевства в условиях глобальной экономической нестабильности.

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В ноябре Всемирный банк также сообщил, что Саудовская Аравия является самой быстрорастущей экономикой среди стран G20, добавив, что в королевстве умеренный уровень инфляции — 2,9%, это самый низкий показатель среди государств «двадцатки».

В Саудовской Аравии индустриализация началась еще в 1990-х годах, а в третьем квартале 2022 года объем обрабатывающей промышленности КСА вырос на 22%. Тем не менее доходы от нефти составляют 30–40% реального ВВП Саудовской Аравии, не считая той доли экономики, которая также зависит от распределения нефти. При этом 75% саудовского бюджета формировалось от дохода от экспорта нефти в 2021 году.

Снижение зависимости от нефтяных ресурсов было одной из целей правительства с 1970-х годов. Принятая в 2016 году программа «Видение-2030» (Vision 2030) должна помочь преодолеть эту тенденцию к 2030 году.

«Видение» предполагает три основные цели: сделать страну «сердцем арабского и исламского мира», стать глобальным инвестиционным центром, а также использовать местоположение страны для превращения в логистический и транспортный узел, соединяющий Африку и Евразию. Цели должны быть реализованы по трем направлениям развития Саудовской Аравии, заложенным в «Видение-2030».

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Во-первых, это программа «Яркое общество», включающая в себя урбанистику, культуру и развлечения, спорт, паломничество (умра/хадж), развитие объектов наследия ЮНЕСКО, увеличение продолжительности жизни. Второе направление — «Процветающая экономика», оно состоит из двух блоков. Первый включает развитие таких сфер, как занятость, расширение участия женщин на рынке труда, международная конкурентоспособность, а второй — государственный инвестиционный фонд, прямые иностранные инвестиции, ненефтяной экспорт.

И в-третьих, это «Амбициозная нация» — увеличение не связанных с нефтью доходов саудовцев, эффективность властей, электронное правительство, сбережения и доходы домохозяйств, развитие некоммерческих организаций и волонтерства.

В 2018 году Мохаммед бен Салман уже предсказывал, что Саудовскую Аравию и весь арабский мир ждут перемены, новое арабское возрождение, основанное на экономическом росте и прогрессе. Тогда он, в частности, заявил:

Думаю, что Ближний Восток станет следующей Европой. Саудовская Аравия станет совершенно другой страной в ближайшие пять лет. Бахрейн станет совершенно другим. Кувейт, Катар, несмотря на все разногласия. У них сильная экономика, они станут совсем другими через пять лет. ОАЭ, Ливан, Оман, Иордания, Египет, Ирак — у них огромные возможности. Если у нас получится, многие страны пойдут за нами, за 30 лет произойдёт арабское возрождение. Это война Саудовской Аравии, это моя война, которую я принимаю лично и не собираюсь в ней погибнуть, пока Ближний Восток не станет мировым лидером. И я уверен на 100%, что всё у нас получится.

Эмираты — лидер преобразований

ОАЭ наиболее далеко продвинулись на пути экономических реформ и смогли преодолеть зависимость от экспорта собственных нефти и газа, что называется, «слезть с нефтяной иглы».

Доля нефтегазового сектора в ВВП страны составляет 30%. Это меньше, чем было, благодаря усилиям по диверсификации экономики, однако зависимость ОАЭ от нефти все еще является серьезной долгосрочной проблемой.

Фото: shutterstock Нефтехранилища в Саудовской Аравии

Однако в ОАЭ сейчас идет беспрецедентный рост обрабатывающей промышленности, особенно в таких отраслях, как металлообработка, производство мебели, производство алюминия, строительных материалов, удобрений, нефтехимическая промышленность и производство стекловолокна. Еще одно важное направление — металлургия, в первую очередь — ориентированное на экспорт производство алюминия,.

Параллельно Дубай уже стал мировым финансовым и деловым центром, где аккумулируются капиталы со всего мира.

ОАЭ достигли больших результатов в производстве высокотехнологичной продукции, например в автомобилестроении. С 2019 года там выпускается полноприводный автомобиль AlReem.

Но особые успехи отмечены в сфере оборонной промышленности, лидерами которой являются эмиратские компании «Мубадала» (Mubadala), «Тавазун», «Эмирейтс Эдвансд Инвестментс» (Emirates Advanced Investments) и ряд других. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими мировыми производителями оборонной продукции, которое проходит в форме совместных предприятий, ОАЭ в настоящее время могут проектировать, производить и продавать широкий спектр вооружений и оборудования как на внутреннем, так и на международном рынках.

Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бронемашина NIMR

В частности, показателем успешного развития военной промышленности ОАЭ стала многофункциональная колесная модульная машина БТР/БМП Enigma APC, созданная в 2015 году эмиратской компанией Emirates Defense Technology. Другая эмиратская компания, Al Badie Group (ABG), еще в 2005 году совместно с бельгийской SABIEX разработала тяжелую гусеничную БМП Heavy Infantry Fighting Vehicle (HIFV) на базе компонентов итальянского основного боевого танка (ОБТ) OF-40. Кроме того, ABG и SABIEX совместно производят легкие БТР «Игуана» (FV4-270). Эмиратским концерном Tawazun Holdings и компанией «Бин Джабр» (Bin Jabr Group — BJG) был освоен выпуск легкой бронемашины NIMR, разработанной по заказу Генштаба ОАЭ.

Кроме того, в ОАЭ производятся военные корабли класса корвет, ударные беспилотники и многие иные виды вооружений. Также в Эмиратах была запущена собственная лунная программа, которая предусматривает доставку на спутник Земли лунохода «Рашид».

Катар — экономический бум вопреки блокаде

Катар — еще одна арабская монархия Залива, которая достигла больших успехов в экономическом развитии, которые стали всем очевидны благодаря проведению ЧМ-2022.

Из-за разногласий с соседями, прежде всего с Саудовской Аравией и ОАЭ, Катар подвергся экономической и политической блокаде с их стороны. Однако это лишь подтолкнуло Доху более последовательно двигаться по пути экономических преобразований и снижения зависимости от импорта. Катар вышел из кризиса более окрепшим, чем был до него. Доха укрепила не только вооруженные силы, но и свою экономику. Она стала развивать собственные производства, в том числе и в сфере продуктового рынка и сельского хозяйства. Это позволило эмирату частично компенсировать прерванные поставки товаров из соседних государств.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Чемпионат мира по футболу в Катаре

У Катара тоже есть амбициозный и долгосрочный план развития в рамках «Национального видения — 2030» по диверсификации своей экономики. Расходы на инфраструктуру, связанные с транспортом, образованием, спортом, здравоохранением, телекоммуникациями и гостиничным бизнесом, — ключевая часть этого плана. Высокий экономический рост, который пришелся и на времена более низких цен на нефть, свидетельствует, что стратегия экономической диверсификации уже доказала свою эффективность.

При этом Доха в наибольшей степени пытается инвестировать в будущее, развивая систему образования в стране, которая могла бы конкурировать с мировыми лидерами в этой сфере. Катар уже добился значительных успехов в преобразовании сектора образования, возглавляемого Qatar Foundation и рядом иностранных университетов с филиалами в так называемом Education City. Помимо сети университетов в Education City также размещаются научные и исследовательские компании мирового уровня, для которых создан Катарский научно-технологический парк (QSTP)

Украина как стимул

События на Украине и прецедент односторонних антироссийских санкций придают и позитивные импульсы интеграционным процессам в арабском мире. Они заставляют региональных акторов активизировать усилия по формированию экономических сообществ. Так, 29 мая 2022 года ОАЭ, Египет и Иордания подписали в Абу-Даби «Соглашение о промышленном партнерстве для устойчивого экономического роста». Партнерство должно способствовать экономическому росту и сотрудничеству в пяти секторах: продовольствие, сельское хозяйство, удобрения; фармацевтика; текстиль; металлы и полезные ископаемые; нефтехимия.

Кроме того, оно будет включать в себя совместные промышленные проекты между странами, помогая дальнейшей экономической интеграции и достижению производственной самодостаточности.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Шейх Мансур бен Заид аль-Нахайян

Как заявил шейх Мансур бен Заид аль-Нахайян, заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ: