Сбой навигации: соседи Сирии встревожены российской техникой

В Израиле жалуются на сбой в системах спутниковой навигации. Местные СМИ распространили жалобы гражданских пилотов, которые утверждают, что у них в последнее время появились проблемы при подлёте к международному аэропорту имени Бен-Гуриона. Виной всему, по их словам, защитные системы, расположенные на российской базе Хмеймим в Сирии. Жалобы повторяют ситуацию двухлетней давности, которая была разрешена без лишней огласки.

О том, что пассажирские лайнеры сталкиваются с трудностями в управлении системой GPS, сообщила новостная служба корпорации «Кан». Она привела свидетельство одного из пилотов, который отметил, что проблемы возникают мгновенно при подлёте к аэропорту Бен-Гурион. По его словам, виной всему «электромагнитное вмешательство с восточной стороны». Пилот не исключил, что это может быть вызвано активностью российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развёрнутых на средиземноморской базе Хмеймим. Собеседник «Кан» уточнил, что ситуация детально повторяет то, что происходило с местной гражданской авиацией в 2019 году, когда ответственность за навигационные сбои также была возложена на Москву.

В сообщении «Кан» уточняется , что израильские официальные лица задействовали каналы связи с российским оборонным ведомством, чтобы сообщить о помехах в работе гражданской авиации. По этим данным, Москва дала ответ, заметив, что системы РЭБ действительно действуют на побережье Сирии, однако это необходимая мера для того, чтобы обезопасить военнослужащих. Тем более что в последние месяцы порт Латакии, находящийся по соседству с Хмеймимом, не раз становился объектом для ударов ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), даже несмотря на то, что за всё время российской кампании в Сирии еврейское государство старалось не наносить удары в опасной близости от военных объектов, использующихся Москвой.

Южный патруль

Это не единственная причина для беспокойства, которая возникла у Израиля в этом месяце. Ивритоязычные издания со ссылкой на источники сообщали , что еврейское государство пыталось выяснить у Минобороны РФ, что стало причиной старта в эти недели совместного российско-сирийского патрулирования, затронувшего и южные рубежи Арабской Республики. По одной из версий, которые приводили неназванные официальные лица Израиля, таким образом россияне хотели ограничить нападения ВВС ЦАХАЛ на позиции шиитских иррегулярных сил, действующих в Сирии. По другому, наиболее фантастическому объяснению, это нужно было, чтобы показать западному сообществу масштабы военного влияния Москвы.

Совместное воздушное патрулирование военными лётчиками России и Сирии Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ/РИА Новости

Как уточняли в российском оборонном ведомстве, маршрут совместной авиагруппы ВКС РФ и ВВС Сирийской арабской армии (САА) «пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики». Уточнялось, что российские силы были представлены экипажами самолётов Су-34, Су-35 и дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а сирийские — МиГ-23 и МиГ-29. Меры наблюдения впервые охватили район Голанских высот, которые являются спорной территорией: они были отняты израильтянами у сирийцев по итогам Шестидневной войны 1967 года. С учётом того, что патрулирование обещали сделать регулярным, еврейское государство не могло не встревожиться.

Побочный эффект

Жалобы на то, что на российских объектах в Сирии используют мощные средства РЭБ, создающие препятствия для гражданской авиации, действительно звучали в Израиле несколько лет назад. Тем не менее в Москве эту информацию отвергали .

Комментируя тогда изданию Times of Israel сообщения об активности российских «глушилок», профессор Техасского университета Тодд Хамфрис заметил, что вмешательство в системы навигации не направлено конкретно против еврейского государства — это лишь побочный эффект в кампании Москвы по обеспечению безопасности собственного контингента, дислоцированного в западной части Арабской Республики. Возникновение соответствующих помех эксперт связал не столько с усилением мощности систем, сколько с тем, что одна из них, вероятно, «переехала» на другое место, ближе к израильской территории.

Сергей Булкин/NEWS.ru

GPS используется в военных целях, например для высокоточных бомб, — заявлял в то же время бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин, комментируя навигационные проблемы. — У нас очень хорошие отношения с россиянами в том, что касается Сирии, и я считаю, что соответствующий механизм [деконфликтации] можно использовать для прояснения ситуации.