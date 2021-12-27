Израиль нанёс воздушный удар по Латакии вблизи российской авиабазы Хмеймим

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В Багдаде обстреляли «зелёную зону», где расположены иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, передаёт Al Arabiya. По территории района было выпущено две ракеты, одну из них успели сбить в воздухе, вторая упала. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет издание, удар был нанесён с улицы Палестин (Фаластин) в восточной части Багдада. После ракетного удара в американском посольстве включилась сирена и была активирована система защиты. В свою очередь...