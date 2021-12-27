Израиль нанёс воздушный удар по Латакии вблизи российской авиабазы Хмеймим
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:55, 28 декабря 2021
Сирия. ЛатакияФото: Марина Лысцева/ТАСС
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Израиль с воздуха атаковал Латакию, в 15 км от которой находится российская авиабаза Хмеймим. Авиаудары пришлись по окрестностям торгового порта, сообщает сирийское государственное ТВ.
Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — NEWS.ru) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии, — отмечается в сообщении.
На площадке с грузовыми контейнерами начался обширный пожар, его тушат. Нанесён материальный ущерб, который называется «крупным».
Телеканал уточнил, что военные отражали атаку, используя сирийские системы ПВО.
Ранее стало известно, что в ночь на 7 декабря Израиль нанёс авиаудар по сирийской провинции Латакия со стороны Средиземного моря. Целью ракет стали объекты в районе торгового порта. В результате атаки загорелись несколько контейнеров. Инцидент произошёл в 01:23 ночи по местному времени.