18+

Рубрики

Медиа

Архив

Ближний Восток

Израиль нанёс воздушный удар по Латакии вблизи российской авиабазы Хмеймим

06:55, 28 декабря 2021
Израиль нанёс воздушный удар по Латакии вблизи российской авиабазы Хмеймим Сирия. Латакия Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Израиль с воздуха атаковал Латакию, в 15 км от которой находится российская авиабаза Хмеймим. Авиаудары пришлись по окрестностям торгового порта, сообщает сирийское государственное ТВ.

Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — NEWS.ru) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии, — отмечается в сообщении.

На площадке с грузовыми контейнерами начался обширный пожар, его тушат. Нанесён материальный ущерб, который называется «крупным».

Телеканал уточнил, что военные отражали атаку, используя сирийские системы ПВО.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 декабря Израиль нанёс авиаудар по сирийской провинции Латакия со стороны Средиземного моря. Целью ракет стали объекты в районе торгового порта. В результате атаки загорелись несколько контейнеров. Инцидент произошёл в 01:23 ночи по местному времени.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео