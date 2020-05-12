Несмотря на то, что власти Саудовской Аравии обещают сохранить заработные платы на прежнем уровне вопреки повышению налогов и сокращению соцобязательств, экономисты ждут дальнейшего ужесточения бюджетной политики на фоне обесценивания углеводородов и коронакризиса. Более того, дефицит в государственной казне, по ожиданиям, приведёт к разрушению существующего в стране социального контракта между властью и обществом, что откроет возможности для внутренней оппозиции, убеждены эксперты. Это предвещает новую эру в политической жизни Эр-Рияда.

Саудовская государственная газета Okaz 12 мая вышла с материалом , в котором со ссылкой на высокопоставленные источники говорится, что Эр-Рияд не будет урезать заработную плату и надбавки служащим в рамках политики сокращения государственных доходов. Приостановку выплаты прожиточного минимума, которая была анонсирована накануне, источники Okaz объяснили обстоятельствами. По их словам, несмотря на сокращение трат на стратегическую программу «Видение-2030» и другие крупные проекты, работа над ними будет продолжаться. Однако критики Эр-Рияда убеждены : некоторые инициативы «Видения-2030» отложат в долгий ящик. Виной тому — продолжающееся сокращение поступлений в государственную казну на фоне обесценивания энергоносителей и ослабления авиапотока в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

По итогам первого квартала 2020 года расходы в стране превысили доходы, а дефицит бюджета достиг $9 млрд. В рамках мер жёсткой экономии Саудовская Аравия приняла решение о сокращении финансирования 13 программ «Видения-2030». Однако сильнее всего привлекает внимание к себе инициатива по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) почти в три раза. Согласно объявленным правилам, с 1 июля НДС в Саудовской Аравии вырастет с 5% до 15%.

Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями, — объяснил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

Министр напомнил, что власти королевства по-прежнему являются крупнейшим работодателем, и у них есть обязательства поддерживать рабочую силу.

Долгое время в Саудовской Аравии действовало подобие общественного контракта: государство обеспечивало населению доступ к широкому спектру возможностей, таким как высокооплачиваемая работа в государственном секторе, качественное образование, жильё и здравоохранение. Взамен от граждан ждали лояльности правящему дому и безусловного принятия отсутствия базовых прав человека и даже репрессивной политики силового аппарата. Сейчас же перспектива постепенного обеднения Саудовской Аравии может привести к увеличению числа недовольных. Критики Эр-Рияда называют это «искрой для новой эры оппозиционной политики, высеченной благодаря катастрофически неэффективному государственному управлению».

Xinhua/Global Look Press

Безусловно, власти королевства могут попытаться предупредить общественное недовольство сокращением своих обязательств в рамках военных кампаний за рубежом, центральное место в которых занимает вооружённый конфликт в соседнем Йемене. Однако «спасёт» ли это правящую династию от волны сопротивления, остаётся под вопросом. Своевременность вывода войск из Йемена назрела ещё два года назад.

Звучавшие до настоящего момента гипотезы об отсутствии в Саудовской Аравии эффективной оппозиционной силы кажутся преуменьшением. В свете сомнительных строительных проектов наследного принца Мухаммеда его отношения с племенными лидерами, вынужденными покидать привычные «места обитания», кажутся очень противоречивыми. Не менее опасным для монаршей семьи остаётся влиятельный род ас-Судайри внутри династии Аль Сауд. Возникновение в саудовском общественном мнении консенсуса насчёт будущего принца Мухаммеда может только вдохновить эти силы на неповиновение.