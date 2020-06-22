Саудовская Аравия не пустит иностранных паломников на хадж

https://static.news.ru/photo/478e0848-b4c0-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Саудовская Аравия не разрешит приезжим участвовать в хадже в 2020 году. Коронавирус заставил саудовцев оставить границы закрытыми.

По информации РИА Новости, хадж смогут совершить только жители страны и небольшое число мусульман-иностранцев, которые так и не покинули страну во время пандемии COVID-19.

Хадж <...> состоится с участием ограниченного числа паломников различных национальностей, которые находятся на территории страны, исходя из соображений необходимости сберечь здоровье людей, — отмечено в заявлении властей страны.

Как писал NEWS.ru, c 21 июня саудовские власти отменили комендантский час во всех городах кроме священной Мекки, и начали смягчать карантинные ограничения. Бизнесу позволили открыться при соблюдении мер предосторожности.

Количество заражённых в стране приблизилось к 158 тысячам, умерли 1,26 тысячи жителей.