https://static.news.ru/photo/23aac4b6-2edd-11ea-91c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США совершили тяжелейшее преступление в отношении иранской нации, убив командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

Он отметил, что Сулеймани обеспечивал безопасность не только Ирана, но и всего региона в целом. Восполнить такую потерю будет сложно, поскольку генерал был «исключительно талантливым политиком и стратегом».

Рухани заверил, что Иран не забудет об убийстве Сулеймани, и США ещё не раз ощутят на себе его последствия, сообщает РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что генштаб ВС Ирана назвал операцию военных США, в хорде которой погиб Сулеймани, терактом и пригрозил жестоко отомстить за его смерть.