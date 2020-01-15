Российское руководство обдумывает продажу Ирану средств противоракетной обороны (ПРО) после того, как на фоне убийства командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в регионе возник риск конфронтации. То, что подобные мысли у части российской военной и политической элиты действительно есть, лишний раз продемонстрировали заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Реакция на его эмоциональные выступления, как правило, даёт Кремлю почву для анализа.

О том, что Исламской Республике следовало бы заключить с российской стороной соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС), Жириновский заявил на своей пресс-конференции. Глава либерал-демократов заявил, что российском Генштабу необходимо «предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел ничего бросить в сторону Ирана». Жириновский выразил убеждённость в том, что системы С-400 и С-500 могут «закрыть всё небо над Ираном».

Я предлагал руководству Ирана — закупите наши более мощные системы ПРО, С-400, С-500, — отметил Жириновский. — Откройте базы военные, как в Сирии, военно-воздушную, военно-морскую, сухопутную. Ничего же не делают!

Слова лидера ЛДПР во многом могут свидетельствовать о том, что власти России обдумывают сценарий с продажей Ирану новейшей техники или, по крайней мере, зондируют возможную внешнюю реакцию на перспективы сделки такого рода. В своём последнем ежегодном отчёте разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США констатировало: Иран рассчитывает приобрести у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. Кроме того, Тегеран «проявлял интерес к покупке С-400 и комплексов „Бастион“ у России». Возможности иранских властей в настоящее время существенно ограничены действующим оружейным эмбарго ООН, которое должно закончиться осенью 2020 года — в том случае, если Совет безопасности ООН его снимет. На этот счёт есть свои сомнения, однако даже если табу на оружие для Ирана сохранится, в системе запретов есть свои лазейки.

танк Т-90 Сергей Булкин/NEWS.ru

Такой лазейкой Россия воспользовалась, когда решила поставить иранской стороне ЗРС С-300 — исключительно в целях обороны и исключительно в целях стимулирования переговорного процесса по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Так, по крайней мере, аргументировал поставки глава МИД РФ Сергей Лавров.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 имеет исключительно оборонительный характер, он не приспособлен для цели нападения и не поставит под угрозу безопасность какого-либо государства региона, — говорил министр в 2015 году. — Для Ирана, который находится в волатильном ближневосточном регионе, современная система противовоздушной обороны сейчас очень и очень актуальна, особенно принимая во внимание резкую эскалацию напряженности в окружающем его пространстве.

Впрочем, были данные, что в 2019 году на официальные запросы иранской стороны по поводу закупки С-400 Россия ответила отрицательно. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных российских чиновников. Отказ был мотивирован страхами за ситуацию в ближневосточном регионе. Руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов тогда в этой связи отмечал, что реальное или мнимое усиление Ирана может привести к эскалации. По его словам, если РФ действительно отвергла такую просьбу Ирана, «это означает, что она хочет развивать отношения с Саудовской Аравией и Израилем, и сохранить шанс на переговоры с Трампом». Аналитик убеждён, если российская сторона решит поставить Ирану С-400, это будет прямой вызов ближневосточным партнёрам Москвы.

Тем не менее, ситуация меняется, и силовые методы США могут толкнуть Россию на то, чтобы принять эмоциональное решение и обеспечить «жертву агрессии» всем необходимым для предотвращения конфронтационного сценария.

Пока что следует признать: ВТС с Ираном делает Россию удобной мишенью для международного давления. Так уже произошло в случае с трагедией пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины», который был сбит ракетой под Тегераном. 14 января посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что отвечать за крушение самолёта должны те, кто отдавал приказ и, возможно, те, «кто поставлял эти ракеты». Ельченко считает, что есть «много составляющих», в том числе и предполагаемый «российский след» в виде зенитного ракетного комплекса «Тор». В связи с этим, подчеркнул он, необходимо «говорить об определенной международной ответственности».