Россия пытается вывести Асада из политического паралича

Россия ведёт подготовку к международной конференции в Дамаске по содействию в возвращении сирийских беженцев. Этот вопрос стал одним из центральных в ходе визита российской военно-дипломатической делегации во главе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым в сирийскую столицу 29 октября. Впрочем, международное сообщество не спешит с одобрением этой инициативы. В разговоре с NEWS.ru бывший американский дипломат дал понять, что конференция, скорее, будет принята со скепсисом.

Конференция по беженцам запланирована на 11-12 ноября. Российская сторона уже заявила, что считает её дипломатической формулой, которая позволит предметно обсудить весь комплекс вопросов, «связанных с оказанием помощи сирийцам в возвращении к своим очагам, восстановлении единства сирийского народа».

Инициатива по содействию в возвращении сирийцев из других ближневосточных стран, в особенности из Ливана, Иордании и Турции, появилась не сегодня. Она была широко представлена два года назад. Российская сторона апеллировала к тому, что международный вклад в эту гуманитарную сферу остаётся «весьма скромным», несмотря на то что задача возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц предусмотрена в резолюции 2254 Совета безопасности ООН. Сейчас Москва, очевидно, пытается напомнить об этой инициативе, которая плотно увязана с экономическом восстановлением Сирии: возврат беженцев может сыграть определённую роль в готовности ряда стран к финансовому донорству.

mil.ru

Накануне визита в Дамаск российская делегация провела встречу в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном. А за день до этого Лаврентьев провёл переговоры в удалённом режиме с королём Иордании Абдаллой II. С Анкарой этот вопрос также обсуждался отдельно, однако, судя по последним заявлениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пока что перед Россией и Турцией стоят в Сирии более проблемные вопросы, которые касаются непосредственно ситуации «на земле».

Очевидно, что Москва ждёт широкого международного участия в конференции. Однако, по данным саудовской прессы, западные официальные лица были очень удивлены, получив приглашение в сирийскую столицу, чтобы обсудить «возвращение беженцев и перемещённых лиц из различных уголков мира на свою родину». В этом приглашении, как обращает внимание Asharq al-Awsat, говорилось, что с учётом возросшего бремени для стран, принимающих беженцев, международное сообщество должно удвоить свои усилия по оказанию «всесторонней поддержки всем сирийцам, желающим вернуться в свою страну, и по созданию соответствующих условий для их проживания». На какие условия при этом готов пойти сам официальный Дамаск, политика которого, во многом, и повлияла на отток гражданского населения из республики, неизвестно.

Башар Асад Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В беседе с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф выразил предположение, что конференция является исключительно инициативой Москвы, «направленная на то, чтобы хоть как-то ослабить тот политический паралич, в котором оказалась Сирия». Этот политический кризис, по словам бывшего дипломата, может подорвать те причины, по которым Кремль помог Асаду удержаться у власти.

Некоторые фундаментальные факты, похоже, не изменились. Например, режим Асада не желает возвращения большого числа беженцев, почти все из которых выступают против режима. Беженцам практически не к чему возвращаться в плане жилья или функционирующей экономики. И не было никакого прогресса в отношении мер защиты гражданского населения или верховенства закона. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Эти факты заставляют беженцев сомневаться в том, что их возвращение может быть безопасно и что их права будут соблюдаться, в связи с этим содержательную часть подобной конференции трудно представить, заключает Хоф.