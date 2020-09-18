Россия приветствует решение о создании в Ливии комиссии по спорам о нефти

https://static.news.ru/photo/e2955050-fa5a-11ea-8911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва положительно оценила решение правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) о создании комиссии для урегулирования споров по распределению доходов от экспорта нефти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Доходы от реализации нефти, как предполагается, будут справедливо распределяться между всеми регионами страны Ливии. Для урегулирования спорных вопросов представители правительства национального согласия в лице заместителя его председателя Ахмеда Майтыга и командования ЛНА подписали соглашение о формировании специальной комиссии. Приветствуем это решение, — цитирует Захарову ТАСС.

18 сентября командующий ЛНА Халифа Хафтар заявил, что нефтедобыча и экспорт на подконтрольных им территориях возобновлены. Доходы от продажи нефти должны «распределяться справедливым образом», подчеркнул Хафтар.

В начале 2020 года добыча нефти в стране прекратилась из-за блокировки всех нефтеналивных портов. Это принесло убытков почти на $10 млрд. В конце августа ПНС заявило о немедленном прекращении огня и всех военных операций в республике. Была создана демилитаризованная зона в городах Сирт и Эль-Джуфра. Парламент идею поддержал и призвал вывести весь иностранный контингент и возобновить нефтедобычу.

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