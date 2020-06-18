Российское командование заподозрили в получении полного контроля над одним из аэродромов под Пальмирой, что дало повод говорить о стремлении Москвы расширить число военных объектов в Сирии. Соответствующими данными делятся арабские СМИ. Пальмира, как считается, не только поможет командованию вооружённых сил (ВС) РФ тактически, но и станет важным местом с точки зрения туристического потока. Правда, в западной исследовательской среде видят в расширяющемся российском присутствии только стратегическую проблему.
О расширении контроля ВС РФ над объектом в Пальмире изданию Zaman Al-Wasl
Позже силы Башара Асада и подконтрольные Тегерану иррегулярные формирования использовали Тияс для базирования беспилотных летательных аппаратов и приёма грузов из Ирана. Переход базы под полный российский контроль означал бы некий акт умиротворения Израиля. Накануне на военном объекте действительно были замечены некоторые нехарактерные перемещения. Мотивы Москвы могут носить двойственный характер. С одной стороны, предполагаемый контроль над Т4 может быть связан с боевыми действиями. Но есть и более долгосрочный, стратегический мотив, который сводится к использованию аэропорта в туристических целях. Как известно, Пальмира включает в себя некоторые важные исторические объекты в Сирии. Следует признать, что сейчас она выполняет и пропагандистскую функцию. Так, в рамках российского нарратива о контроле радикальных боевиков над подответственной американцам зоной вблизи Ат-Танфа внимания заслуживает версия, согласно которой чудом освободившиеся оттуда беженцы хотят попасть в Пальмиру.
Однако западных исследователей, внимательно наблюдающих за Сирией, интересует не столько пропагандистская игра на контрастах, сколько стратегические угрозы. В
Это создаёт значительные операционные и эскалационные риски для сил США, которые действуют в тех же театрах. Планировщики всегда должны быть в курсе российских интересов в каждой стране региона и должны ожидать конкуренции как за базирование, так и за влияние в тех государствах, где Москва уже совершила дипломатическую и военно-политическую интервенцию, — говорится в исследовании.
ВВС США в будущем столкнутся с более «перегруженным», а порой и оспариваемым воздушным пространством в своей зоне ответственности, полагают эксперты RAND. Потенциальное присутствие российских сил или подрядчиков несёт в себе целый комплекс трудностей для планировщиков, заключают аналитики. Вероятно, такую же сложность может создать и расширение российского присутствия в сирийской пустыне.
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