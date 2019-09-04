Предполагаемые действия российского спецназа в сирийской провинции Идлиб, которая по-прежнему остаётся в руках оппозиционных официальному Дамаску формирований, продолжают обсуждаться в экспертной среде. Антитеррористические рейды, которые приписывают российским силам специального назначения, проходят, по данным местных источников, против боевиков «Ахрар аш-Шам». С этой группировкой российская сторона пыталась наладить диалог. Сообщения — в том случае, если они правдивы, — могут указывать на то, что судьба последнего крупного оплота мятежников уже решена.
Волну обсуждения вызвало
Ещё в середине июля, на фоне вооружённых столкновений в южных районах провинции Идлиб и в северной части Хамы на северо-западе Сирии, западные агентства
Присутствие российской военной полиции и советников в Сирии, которое признаётся официально, как правило, обеспечивает прикрытие для действий других сил. Российские военные, как неоднократно писал News.ru, занимаются перестановками внутри сирийской правительственной армии и силовых ведомств. Отчасти это связано с борьбой против коррупции, а отчасти — с желанием предотвратить разрастание иранского влияния, считают эксперты. Боевые действия в Алеппо демонстрируют, что в военных операциях могут принимать участие как российские военные советники, так и, вероятно, различные соединения российской армии, например, военные инженеры. Хотя официальных данных на этот счёт нет. Когда в декабре 2017 года президент Владимир Путин объявил о «победе» в Сирии и выводе российских войск, за исключением «советников», было очевидно, что точку в российской кампании в Сирии ставить рано.
Впрочем, сообщения об участии российского спецназа в Идлибе могут указывать на разные тенденции. Уверенные наступательные операции правительственной армии в районе Идлиба и жёсткие стычки с турками отчасти свидетельствуют, что судьба провинции уже определена. Для Турции мятежный анклав не представляет собой большой значимости и рассматривается, вероятно, только как инструмент большого размена. Более ценны для официальной Анкары только северные части Сирии, которые прилегают к турецкой границе. Вероятно, какая-то часть провинции отойдёт правительственной армии. Какая-то — будет отдана отфильтрованной оппозиции. Не исключено, что задача РФ как международного гаранта сейчас — создать буфер между двумя зонами.