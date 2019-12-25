https://static.news.ru/photo/8ecc89fe-278b-11ea-8a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/VestiRossii

Росийсская военная полиция укрепилась в опорном пункте в поселке Телль-Самин около Ракки.

Офицер Арман Мамбетов рассказал, что подразделения будут патрулировать близлежащие территории и обеспечивать безопасность местного мирного населения. Зона ответственности российских военных выросла без малого на сто километров, передаёт ТАСС.

Опорный пункт расположен в бывшей школе и был покинут американцами в начале декабря 2019 года. Район Телль-Самина имеет важное стратегическое значение, он стоит на перекрёстке связывающих Ракку с городами в центральной Сирии и в пойме Ефрата. Местые жители рассказали, что пока в школе базировались американские морпехи, террористам удавалось провозить по этим дорогам оружие и боеприпасы.

Как писал NEWS.ru ранее, сирийское руководство подготавливает исковое заявлении в отношении Соединённых Штатов, обвиняя Америку в разграблении нефтяных запасов страны.