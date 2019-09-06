Официальный Багдад обсуждает с Москвой приобретение российских средств ПВО. Об этом News.ru рассказали источники в иракских силовых структурах. За последнее время власти республики заметно интенсифицировали контакты с российской стороной, что указывает на подлинность таких данных. Не секрет, что Ирак сейчас больше всего волнуют регулярные взрывы на базах, которые принадлежат силам шиитского народного ополчения «Хашд аш-Шааби». «Авторство» военных инцидентов приписывают Израилю.

Источник News.ru сообщил, что в Ираке обдумывают приобретение или ЗРС С-300 (которые в РФ не выпускают и меняют в войсках на С-400), или ЗРК «Бук», или ЗРК «Панцирь». До российской стороны, по словам собеседника News.ru, уже донесли интерес официального Багдада к этим типам вооружений. Ранее источник News.ru в иракских силовых ведомствах сообщил, что недавний визит помощника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности и руководителя «Хашд аш-Шааби» Фалеха аль-Файяда в Москву был связан главным образом с перспективами покупки российских средств ПВО. В столице политик провёл переговоры со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаилом Богдановым и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и замглавы МИДа Сергеем Вершининым. В центре внимания были не только региональные проблемы, но и различные аспекты военно-технического сотрудничества (ВТС), говорилось в официальных сообщениях.

Минобороны России/vk.com

За последнее время руководство «Хашд аш-Шааби» предприняло шаги, указывающие на желание самостоятельно разбираться со всеми военными угрозами, в том числе теми, которые «нависают» с неба. Так, накануне военно-политическая организация объявила о создании своих собственных ВВС. Документ с соответствующим заявлением был распространён через иракские СМИ. В нём говорится о том, что заместитель начальника «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис (в частности, руководит группировкой «Катаиб Хезболла») назначает Салаха Махди Хантуса главой нового управления ВВС. Посыл документа носит очень претенциозный характер и производит впечатление явного вызова правительству в Багдаде. Неудивительно, что глава исполнительной власти в результате был вынужден торпедировать идею «Хашд аш-Шааби» и наложить запрет на создание такого управления под началом шиитского ополчения.

Западные аналитики предположили , что создание ВВС в Ираке отдельно от специального военного ведомства, которое подчиняется федеральному правительству, только лишний раз подчеркнуло бы фрагментированность военных и политических сил в Ираке. В последнее время иракское правительство демонстрирует чёткое намерение обуздать амбиции военно-политической организации, которая находится в сфере ответственности Ирана, и минимизировать её влияние на некоторые важные государственные институты. У бойцов «Хашд аш-Шааби», как известно, уже есть своя — независимая — структура управления, не имеющая отношения к иракским вооружённым силам, хотя существуют сторонники идеи инициировать полную интеграцию этих шиитских формирований в иракскую армию. Это, как считают наблюдатели, помогло бы сохранить военно-политический баланс в стране.

Хорошим инструментом для обретения ещё большей самостоятельности «Хашд аш-Шааби» стала гипотеза, согласно которой последние взрывы на военных объектах в Ираке связаны с израильской стороной. Власти еврейского государства заподозрили в использовании беспилотников для того, чтобы уничтожить опасные с точки зрения распространения иранского влияния точки. Все объекты принадлежали «Хашд аш-Шааби». Военно-политическая организация почти сразу обвинила израильтян в совершении налётов. По версии «Хашд аш-Шааби», израильские дроны атакуют иракскую территорию с американских баз на Ближнем Востоке. Шиитские формирования выразили уверенность в том, что именно Соединённые Штаты несут политическую ответственность за диверсии. В организации пообещали, что она будет защищать себя от любых нападений.

Роль России в этом конфликте становится похожа на ту, которую она уже играет в Сирии. Нередко создаётся впечатление, что в Арабской Республике Москва для галочки помогает вооружаться правительственным силам средствами ПВО, которые зачастую — когда дело доходит до реальных авиаударов — оказываются безобиднее коробки с петардами. Израильские же авиаудары помогают российскому руководству играть на страхах Ирана и сохранять центральное правительство в некоторых рамках. Сам же Израиль — весьма выгодный партнёр для России. Политика израильтян не носит столь явный экспансионистский характер, как у Ирана, и с ними не надо договариваться о разделе сфер влияния. А их стратегические партнёры достаточно сильны для того, чтобы можно было переживать за безопасность Израиля.