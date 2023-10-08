Разрушенная в Газе мечеть попала на видео

Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидцы в Газе опубликовали видеозапись с разрушенной ударами израильских ВВС мечетью. По сообщению израильских военно-воздушных сил, их самолеты атаковали «комплекс, принадлежащий руководителю разведывательного подразделения террористической организации ХАМАС».

Представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ВС страны атаковали порядка 500 целей в секторе Газа, включая военную инфраструктуру ХАМАС.

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что при ударах Израиля по сектору Газа число погибших достигло 313, при этом пострадали 1990 человек. До этого сообщалось о 256 жертвах ударов и 1788 раненых.

По всей территории Израиля было введено «особое положение в области безопасности». Войскам удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа. Военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов ранее заявил, что в регионе произошло «беспрецедентное обострение». По его словам, ситуация вряд ли наладится в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри выразили обеспокоенность в связи эскалацией конфликта. Министры призвали обе стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.