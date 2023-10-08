Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа превысило 300 Минздрав Палестины: число погибших при ударах по сектору Газа достигло 313

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 313, при этом 1990 пострадали, сообщает Минздрав Палестины в своем Telegram-канале. До этого сообщалось о 256 жертвах ударов и 1788 раненых.

Погибли 313 человек, 1990 человек получили ранения разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Накануне палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. Армия обороны Израиля начала в ответ военную операцию «Железные мечи».

По всей территории Израиля было введено «особое положение в области безопасности». Войскам удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа. Военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.