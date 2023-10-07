Посол России оценил сроки завершения эскалации в секторе Газа Посол РФ в Израиле: эскалация в секторе Газа вряд ли завершится в ближайшие дни

Фото: israel.mid.ru

Анатолий Викторов

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов назвал эскалацию конфликта в секторе Газа беспрецедентной. В эфире «Соловьев Live» он предположил, что ситуация вряд ли решится в ближайшие дни.

К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая, — сказал он.

Викторов отметил, что слышит разрывы сбиваемых ракет, хотя его резиденция находится в 15 километрах от Тель-Авива. При этом вся его семья находится в бомбоубежище, подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.

Вечером 7 октября Палестина и Израиль возобновили ракетные обстрелы по территориям друг друга. Израильские медики заявили, что от агрессии радикалов из ХАМАС погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. В свою очередь Минздрав Палестины сообщил, что в секторе газа в результате израильской военной операции погибли 232 палестинца, ранения различной степени тяжести получили еще 1697 человек.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября.