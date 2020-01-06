Убийство влиятельнейшего иранского генерала Касейма Сулеймани внесло коррективы в повестку встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, однако не отвлекло их от главного — Сирии и Ливии. Москва и Анкара формально договорились по ливийскому урегулированию — это то, чего эксперты и политики ждали от встречи лидеров. Правда, в Турции говорят, что Эрдоган всё равно накануне отправил ограниченные силы в Ливию для того, чтобы поддержать правительство национального согласия (ПНС).

Встреча глав РФ и Турции проходила на фоне острой напряжённости между США и Ираном после убийства Сулеймани. И Россия, и Турецкая Республика выступают тактическими партнёрами Тегерана в Сирии. Убитый генерал отвечал в том числе за контакты с российскими и турецкими военными. После переговоров в Стамбуле Эрдоган заявил, что его страна остро чувствует напряжённость между американской и иранской сторонами и намерена способствовать её снижению.

Между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана развивается напряжённость, которая подошла к нежелательной точке. Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит, — сказал турецкий лидер.

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Как считают турецкие эксперты , Эрдоган в сложившейся ситуации будет проводить политику балансирования и пытаться играть роль медиатора. Возможности посредничества здесь лишена Россия — в силу своих отношений с США, но, тем не менее, позиции Москвы и Анкары здесь имеют некоторое сходство.

В совместном заявлении Путина и Эрдогана, которое было подписано по итогам встречи в Стамбуле, говорится, что «обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам».

Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своём обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряжённости и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам, — гласит заявление президентов.

Пункт в совместном заявлении, который касается Сирии, выглядит довольно пространно и не имеет признаков того, что стороны договорились о судьбе мятежной провинции Идлиб, которая находится в сфере ответственности Турции. Эксперты делали догадки, что размен оппозиционного анклава вполне возможен.

А вот та часть заявления, которая касается Ливии, на первый взгляд свидетельствует о том, что у Анкары и Москвы есть некие точки соприкосновения в рамках конфликта. В последнее время турецкое руководство давало частые обещания поддержать ПНС во главе с Фаизом Сараджем в военном плане — отправив туда войска или частные военные компании (ЧВК). В документе, который был подписан в Стамбуле, говорится, что Россия и Турция приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 12 января 2020 года, а также «объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки „на земле“ и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров».

Впрочем, риски столкновения интересов РФ и Турции это не снижает. Турецкие обозреватели говорят , что Анкара уже направила в Ливию свои ограниченные силы — 35 человек, задачей которых станут создание оперативного центра и подготовка сил, лояльных ПНС. По распространённому убеждению, военными силами в Ливии располагает и Россия. Эрдоган неоднократно указывал на то, что в североафриканской стране действуют сотрудники российских ЧВК.