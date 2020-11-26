Бунт армейской элиты: военные возмущены поездкой Нетаньяху к саудитам

Секретный визит израильской делегации в Саудовскую Аравию, ставший достоянием общественности благодаря ивритоязычным изданиям, рассорил премьер-министра Биньямина Нетаньяху с армейской элитой, которая оказалась не в курсе поездки. В Армии обороны (ЦАХАЛ) говорят, что в таких условиях не могут отвечать за безопасность главы правительства. Более того, полёт в королевство, похоже, не принёс и внешнеполитической выгоды: в Эр-Рияде расстроены тем, что детали контактов были обнародованы.

Между Нетаньяху и главой Генштаба Авивом Кохави было и без того много разногласий, связанных с вопросами бюджета и различных миссий по обеспечению безопасности, а «в деликатных темах сотрудничества практически нет», говорят источники Haaretz. Отказ премьер-министра ставить в известность о своём саудовском визите руководителя Генштаба только усугубил эти противоречия. Собеседники издания утверждают, что о поездке Нетаньяху Кохави узнал исключительно из СМИ.

За несколько часов до взлёта военный секретарь (находившийся рядом с Нетаньяху. — NEWS.ru) звонит начальнику Генштаба или его ближайшим соратникам и сообщает им о поездке, — рассказывает Haaretz бывший военный чиновник, знакомый с проблемой. — Нет необходимости сообщать подробности о теме переговоров или о том, кто будет участвовать, но о факте полёта, времени взлёта, траектории и предполагаемом времени возвращения...

По словам источников Haaretz, подобная ситуация ставит под угрозу жизни премьера и главы МОССАДа, который находился рядом с ним: силы ЦАХАЛ просто не смогли бы защитить их в том случае, если бы самолёт был вынужден совершить посадку на враждебной территории.

Что бы произошло, если бы их пришлось выручать и нужно было бы их спасать в море или просто на враждебной территории? Просто возмутительно, что о таком полёте не сообщают ни главе Генштаба, ни министру обороны. Должностные лица ЦАХАЛ должны убедиться, что самолёт приземлился в пункте назначения и вернулся без всяких проблем, — говорит источник Haaretz.

Такая ситуация объясняется динамикой аппаратных войн. Не исключено, что Нетаньяху видит в Кохави одного из соратников министра обороны Бени Ганца (который является партнёром израильского премьера по парламентской коалиции и в то же время его злейшим противником) и будущую политическую угрозу. Другой вопрос, что эти внутриполитические баталии поставили армию в неудобное положение и нанесли ущерб безопасности еврейского государства.

Кроме того, как оказалась, скандал вокруг визита израильской делегации в Саудовскую Аравию очень сильно не понравился властям королевства. Некоторые израильские издания процитировали источники, знакомые с ходом переговоров, которые заявили, что в Эр-Рияде были разочарованы тем, что официальные лица еврейского государства «слили» информацию о встрече журналистам.

По словам этих источников, никакого дипломатического прорыва на «саудовском» направлении не ожидается: сделок, подобных тем, которые Израиль заключил с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом, пока что не будет. Неназванные представители израильского правительства говорят, что саудовского наследного принца Мухаммеда пытались убедить в необходимости дипломатической нормализации как госсекретарь США Майк Помпео, так и сам Нетаньяху, однако из этого ничего не вышло. Саудовцы ясно дали понять, что в настоящий момент они не готовы сделать шаг в этом направлении. Большим вопросом остаётся то, как повлияет на качество дальнейшего саудовско-израильского сотрудничества «слив» данных о поездке премьера.