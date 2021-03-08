Протестующие заблокировали подъезды к столице Ливана

https://static.news.ru/photo/6dd72ca2-7ff7-11eb-991a-96000091f725_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Протестующие заблокировали северные выезды и въезды на основных автомагистралях Бейрута. С утра демонстранты начали перекрывать дороги горящими покрышками и мусорными баками.

Такая ситуация наблюдается не только в ливанской столице, но и на трассах, ведущих в города Библос и Батрун в северном Ливане, а также на транспортных путях между Бейрутом и южным Ливаном и на отрезке трассы между Сайдой и Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ страны.

Акции протеста с блокированием дорог проходят по всему Ливану в течение недели. Участники протестов выступают с требованием к властям начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни населения.

Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на чёрном рынке выросла до уровня 10 тысяч фунтов за американский доллар, в то время как официальный курс сохраняется на уровне 1,5 тысячи фунтов. Ливанский фунт только за последние дни обесценился на 15–17%. Валютные счета вкладчиков в банках заморожены с октября 2019 года, а цены на продукты за это время выросли более чем на 200%.

Ранее, как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна приблизилась к точке невозврата на фоне усугубления кризиса.