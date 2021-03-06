Премьер Ливана заявил о «точке невозврата» из-за беспорядков в стране

https://static.news.ru/photo/d26016e0-7eb5-11eb-9af3-96000091f725_660.jpg Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна приблизилась к точке невозврата из-за не прекращающихся пятый день беспорядков.

Общественный кризис не может быть разрешён без решения финансового кризиса, а финансовый кризис не решить без возобновления переговоров с Международным валютным фондом, а это невозможно без проведения реформ. Реформ не будет без нового правительства, — цитирует РИА Новости Дияба.

При этом он напомнил, что предыдущее правительство ушло в отставку семь месяцев назад, а новый кабинет министров сформировать так и не удалось.

В Ливане с 2 марта продолжаются акции протеста, сопровождающиеся беспорядками. Демонстранты перекрывают центр столицы страны Бейрута и магистрали горящими покрышками. Они требуют от властей более решительных действий по выходу из кризиса и улучшения уровня жизни.

Как сообщал NEWS.ru, Интерпол ищет двух граждан России и одного португальца по делу о взрывах в порту Бейрута. Агентство выдало «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури — на владельца и также на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт 2275 тонн нитрата аммония.

Взрыв в порту столицы Ливана прогремел 4 августа. В порту сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров.