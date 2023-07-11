Протестующие блокировали одну из главных улиц в центре Тель-Авива

Улица Каплан в центральной части Тель-Авива перекрыта протестующими. Манифестанты выступают против судебной реформы, инициированной правительством Биньямина Нетаньяху.

Протесты в рамках общенационального дня сопротивления проходят по всему Израилю. Как следствие, перекрыто множество дорог и автомагистралей.

Противники судебной реформы опасаются, что правительственная инициатива ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законодательных актов и даст парламенту возможность оспаривать его решения.

Манифестации не прекращаются уже несколько месяцев. Ранее на фоне протестов власти пошли на переговоры с оппозицией, но компромисса достичь не удалось. Политолог Саймон Ципис не исключает, что напряженность в стране может спровоцировать раскол правящей коалиции и пятыми за четыре года выборами.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, утверждал, что кабмин не станет продвигать самый спорный пункт судебной реформы, расширяющий влияние парламента на Верховный суд. Кроме того, он обещал пересмотреть законопроект, который позволяет правящей коалиции оказывать влияние при назначении судей.