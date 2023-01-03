Пролив Дарданеллы в Турции вновь закрыли для движения судов

Фото: Xinhua/Global Look Press

Пролив Дарданеллы

Пролив Дарданеллы в Турции вновь ограничили для движения транзитных судов из-за тумана, сообщает Hürriyet со ссылкой на Управление движения судов. В ведомстве уточнили, что запрет действует для кораблей, движущихся с обеих сторон пролива. Представители Управления подчеркнули, что как только туман исчезнет, движение будет восстановлено.

В связи с ухудшением видимости из-за тумана, действовавшего ночью в проливе Дарданеллы, около 03:30 пролив был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях. <...> После того как туман перестанет действовать, движение кораблей вернется в нормальное русло, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что движение местных судов по проливу продолжается.

1 января пролив Босфор временно закрыли для движения судов из-за сильного тумана. В турецком управлении береговой охраны заявили, что оно будет восстановлено с улучшением погодных условий. Ранее Босфор закрывали из-за поломки грузового судна.

7 декабря агентство Bloomberg сообщало, что у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. На борту кораблей находилось 23 млн баррелей нефти из Казахстана. Позднее Генеральное управление мореходства Турции обвинило страховые компании Евросоюза в отказе предоставить письма о страховке для прохода через Черное море танкеров, загруженных нефтью. Представители управления отметили, что подобные письма выдаются в рабочем порядке.