Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил трёхдневный траур в стране по убитому в результате ракетного удара США иранскому генералу Касему Сулеймани.
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Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.
4 января в «зелёной зоне» Багдада — районе, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии — прогремел взрыв. По предварительным данным, по участку возле посольства США мог быть нанесён ракетный удар.
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