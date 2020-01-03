https://static.news.ru/photo/fc8ad820-2f23-11ea-9a9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил трёхдневный траур в стране по убитому в результате ракетного удара США иранскому генералу Касему Сулеймани.

Об этом сообщает РИА Новости. Траур официально объявлен с субботы, 4 января.

Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

4 января в «зелёной зоне» Багдада — районе, где находятся правительственные здания и дипломатические миссии — прогремел взрыв. По предварительным данным, по участку возле посольства США мог быть нанесён ракетный удар.