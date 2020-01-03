https://static.news.ru/photo/f7a0f522-2e30-11ea-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён момент авиаудара по колонне недалеко от багдадского аэропорта, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Footage from telegram claims to show the moment an airstrike targeted the convoy carrying Abu Mahdi al-Muhandis and Qassem Soleimani near Baghdad airport. pic.twitter.com/j4d3zkpoc6 — Kyle Glen (@KyleJGlen) 3 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.