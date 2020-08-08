Посольство США в Бейруте призвало жителей Ливана к мирным протестам

Посольство США в Бейруте заявило о поддержке права ливанцев на мирные протесты. Однако ведомство призвало прекратить любые насильственные действия.
Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые прислушиваются к нему и меняют курс в качестве ответа на запросы населения о прозрачности и отчетности властей. Мы поддерживаем ливанцев в их праве на мирный протест и призываем всех вовлеченных в протесты избегать насилия, — цитирует сообщение ТАСС.
2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence.
Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».
Как писал NEWS.ru, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.