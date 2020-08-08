Посольство США в Бейруте призвало жителей Ливана к мирным протестам

https://static.news.ru/photo/df832f1c-d9b8-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Посольство США в Бейруте заявило о поддержке права ливанцев на мирные протесты. Однако ведомство призвало прекратить любые насильственные действия.

Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает лидеров, которые прислушиваются к нему и меняют курс в качестве ответа на запросы населения о прозрачности и отчетности властей. Мы поддерживаем ливанцев в их праве на мирный протест и призываем всех вовлеченных в протесты избегать насилия, — цитирует сообщение ТАСС.

2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».