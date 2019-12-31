https://static.news.ru/photo/cf1f14a0-2cb7-11ea-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Посольство США в Багдаде на фоне беспорядков отменило всю консульскую работу. Американским гражданам рекомендовано не приближаться к зданию.

В представительстве дипмиссии также уведомили, что деятельность прервана «из-за нападений боевиков <...> до дальнейшего уведомления». Все намечавшиеся ранее встречи отменены, передаёт РИА Новости.

31 декабря участники протестной акции в Багдаде, которая переросла в штурм американского посольства, потребовали закрыть дипломатическое представительство США. Пострадали около 60 человек.

После этого Соединённые Штаты направили в столицу Ирака дополнительные силы. Глава Пентагона Марк Эспер призвал местные власти выполнить свои «соответствующие международные обязательства».

Как писал NEWS.ru, глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападение на дипмиссию. По его словам, дипломаты во всём мире помогают диалогу оппонентов и не должны становиться объектами подобной агрессии.