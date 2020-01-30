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Предложенная главой США Дональдом Трампом «сделка века» отвечает интересам и израильского, и палестинского народов, считает госсекретарь Штатов Майкл Помпео.

Наш план понятен. Если палестинцы выразят готовность участвовать в его реализации, это будет выгодно обоим народам, — цитирует дипломата телеканал Sky News Arabia.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.