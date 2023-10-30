Политолог рассказал о новой тактике израильской армии в секторе Газа Политолог Ципис: операция ЦАХАЛ будет включать поэтапную зачистку сектора Газа

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Тактика военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа полностью изменена, рассказал NEWS.ru израильский политолог Саймон Ципис. По его словам, первоначальный план подразумевал молниеносное вторжение с ликвидацией лидеров ХАМАС и освобождением заложников. Сейчас командование намеревается действовать методично, с поэтапной зачисткой анклава, сказал эксперт.

Сейчас решили полностью ликвидировать весь ХАМАС. Для этого будут постепенно отрезаться территории, проходить их зачистка, чтобы за спиной наших военных не оставались боевики. Сначала север сектора Газа будет взят в блокаду, потом — центральный регион, а в завершении — южный, — отметил политолог.

По словам Циписа, действия ЦАХАЛ будут расчетливые и неспешные. Как следствие, операция может продлиться до восьми месяцев.

На эту операцию уйдет от восьми месяцев до года. Надо полностью зачистить территорию, но при минимальном ущербе мирному населению, — заключил Ципис.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что 30 октября были убиты четверо значимых для ХАМАС военнослужащих. Среди них были командующий военно-морскими силами в центральной бригаде ХАМАС Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Муваман Хиджази, а также старший сотрудник производственного отдела Мухаммад Авдаллах.