Полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам в Бейруте

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Столкновения между демонстрантами и полицейскими вновь вспыхнули 10 августа в центре ливанского Бейрута.

Протестующие, которые собрались у здания парламента, забрасывают сотрудников правоохранительных органов камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, передаёт Sky News Arabia.

Уличные протесты, участники которых требуют отставки всей политической верхушки страны, продолжаются в центре Бейрута третьи сутки. Восьмого августа столкновения носили ожесточённый характер. По итогам дня, как сообщила служба гражданской обороны, ранения получили 490 человек, в том числе около 70 полицейских.

Ранее один из министров Ливана объявил, что правительство республики уходит в отставку в полном составе. Накануне о своём увольнении заявили главы Минфина, министерства окружающей среды и административного развития, министерства информации.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы».

До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд, писал NEWS.ru.