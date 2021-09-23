Переиграть Кремль: Эрдоган идёт на обострение перед встречей с Путиным

Турция пытается усилить свои переговорные позиции в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые намечены на 29 сентября. Анкара направила дополнительные силы в находящуюся в её зоне влияния сирийскую провинцию Идлиб, которая контролируется радикальными группировками. За эти дни турецкое руководство также продемонстрировало свою решимость и в вопросе о статусе Крыма, отказавшись признать результаты парламентских выборов на его территории. В исследовательской среде полагают, что жесты Эрдогана представляют собой целенаправленные сигналы Кремлю.

Anas Alkharboutli/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

О том, что турецкие власти решили отправить дополнительные войска на северо-запад Сирии, информировали источники Bloomberg. Они связали эту инициативу с желанием республики продемонстрировать России готовность отстаивать интересы противников официального Дамаска до конца. В Анкаре опасаются, что любое наступление на провинцию Идлиб, которую контролируют протурецкие повстанцы и радикальные группировки, спровоцирует новый приток беженцев к турецкой границе. Такого сценария Турция не хочет.

Собеседники Bloomberg в Анкаре уверяют, что признаков полномасштабного наступления сирийской правительственной армии на Идлиб нет, однако тревогу вызывает предполагаемая интенсификация военно-воздушных операций и частота провокаций в этом районе. 11 сентября стало известно, что двое военнослужащих турецкой регулярной армии погибли в Идлибе в результате нападения злоумышленников. Посещая сирийскую границу на следующий день после трагедии, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заметил, что его страна готова «сделать всё возможное», чтобы предотвратить ещё один кризис.

Перекличка с Асадом

Признаком того, что сирийская правительственная армия действительно намерена «дожать» Идлиб, наблюдатели сочли недавний необъявленный визит в Москву президента Арабской Республики Башара Асада. Его первые за долгое время переговоры в Кремле с Владимиром Путиным оставили у аналитиков впечатление, что Дамаск пытается заручиться поддержкой для организации очередной операции.

Отвечая на вопрос NEWS.ru о реальных причинах поездки Асада в Москву, посольство Сирии в России отметило, что она «является выражением высокого уровня, которого достигли сирийско-российские отношения во всех областях».

Башар Асад, Владимир Путин kremlin.ru

Стороны обсудили негативные последствия присутствия иностранных оккупационных сил на сирийской земле и незаконных санкций, введённых против сирийского народа западными странами, — говорится в комментарии дипмиссии для NEWS.ru. — Стороны также обсудили ситуацию на местах в рамках совместных сирийско-российских действий по борьбе с терроризмом и ситуацию во всем регионе.

Отдельно посольство обратило внимание на то, что визит Асада в Москву совпал с правительственными встречами по экономической тематике, направленными на такое усиление сотрудничества и торгово-экономических связей России и Сирии, «чтобы они достигли уровня военно-политических отношений».

Припомнить Крым

Отдельный фактор напряжённости создали высказывания турецкой стороны на фоне проведения парламентских выборов в России. Выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Реджеп Эрдоган напомнил, что его страна считает Крым территорией Украины.

Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаём. Необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, — отметил президент Турции.

Анкара отдельно подчеркнула, что не признаёт результаты выборов в Государственную думу на территории Крыма. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта позиция хорошо известна и что Москве и Анкаре нужно продолжать работать вместе. Правда, насчёт того, что такие слова звучат за неделю до переговоров между Путиным и Эрдоганом, представитель Кремля всё же выразил сожаление.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всё-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами, — отметил глава кремлёвской пресс-службы.

Карты на руках

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы заметил, что турецкое усиление в Идлибе и заявления Эрдогана по Крыму не являются неожиданностью.

Эрдоган наверняка хочет встретиться с Путиным с какими-то картами на руках. Первый наиболее проблемный вопрос — это тупик в Сирии. Мы видели, что приход подкрепления [в Идлиб] состоялся после встречи Асада и Путина, в ходе которой Асад сказал, что он хочет ухода иностранных сил из Сирии. Я считаю, что турецкое усиление является ответом как на заявление Асада, так и на потери среди турецких солдат в начале сентября после ракетного удара по турецким позициям. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

Реакция Эрдогана на проведение парламентских выборов в Крыму также не вызвала удивления у эксперта. По его словам, Турция давно «воспринимает вопрос Крыма как незаконную аннексию» со стороны России: республика даже присоединилась к украинской инициативе «Крымская платформа».

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Тайминг [заявлений по Крыму] также интересен, поскольку выборы в России состоялись незадолго до встречи Эрдогана и Путина, а также до встречи Эрдогана с [Владимиром] Зеленским, — обратил внимание Гафарлы.

По словам собеседника NEWS.ru, Турция продолжает вести в регионе свою игру. Однако в то же время переговоры Путина и Эрдогана получают особое значение в преддверии зимнего сезона, потому что оба лидера, скорее всего, будут говорить об экспорте и импорте природного газа. В связи с тем, что цены на углеводороды в последнее время подскочили, это будет одной из наиболее волнующих проблем, которые нужно решить для Турции, заключил аналитик.