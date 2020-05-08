Администрация Дональда Трампа намерена свернуть военное присутствие США в Саудовской Аравии. Данные об этом пока носят противоречивый характер, но эксперты всерьёз обсуждают последствия такого шага. Есть гипотеза, что вывод контингента призван спровоцировать проиранские силы на диверсию против саудовских объектов, что даст Вашингтону возможность действовать жёстко. Вето, которое Трамп наложил на законопроект Сената об ограничении президентских полномочий по применению силы против Ирана, только усиливает опасения.
О том, что Белый дом хочет свернуть американское военное присутствие на саудовской территории, в том числе путём передислокации четырёх батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot,
Источники Wall Street Journal обращают внимание на то, что американское командование считает более важным уделить внимание военному присутствию Китая в Азии, особенно с учётом растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. По внешним признакам саудовский «исход» вписывается в американский план по глобальной передислокации своих сил по всему миру. Так, американские СМИ сообщили, что Пентагон
Однако нефтяные аналитики
Научный сотрудник Института Куинси Аннел Шелин
Так, на этой неделе американский лидер ветировал резолюцию Конгресса об ограничении президентских полномочий по использованию вооружённых сил против Ирана в обход законодательной власти. Выступающие против подобных президентских действий представители Демократической партии, которые составляют меньшинство в Сенате, так и не смогли 7 мая набрать необходимые две трети голосов, чтобы отменить вето главы государства. Преодоление вето одобрили 49 сенаторов, 44 высказались против.
Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за неё, сыграли им на руку, — выразил уверенность Трамп.
Всё происходящее не может не вселять в критиков президента США подозрение, что он оставляет за собой право на ограниченную конфронтацию с Исламской Республикой. Правда, выгода от такой кампании крайне сомнительна.
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