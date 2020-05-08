Администрация Дональда Трампа намерена свернуть военное присутствие США в Саудовской Аравии. Данные об этом пока носят противоречивый характер, но эксперты всерьёз обсуждают последствия такого шага. Есть гипотеза, что вывод контингента призван спровоцировать проиранские силы на диверсию против саудовских объектов, что даст Вашингтону возможность действовать жёстко. Вето, которое Трамп наложил на законопроект Сената об ограничении президентских полномочий по применению силы против Ирана, только усиливает опасения.

О том, что Белый дом хочет свернуть американское военное присутствие на саудовской территории, в том числе путём передислокации четырёх батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, пишет Wall Street Journal. Источники газеты в оборонном ведомстве рассказали, что администрация Трампа провела переоценку рисков и пришла к выводу, что непосредственная угроза со стороны Ирана значительно снизилась в последнее время. Пентагон уже вывел две эскадрильи истребителей и отзывает из королевства несколько десятков военнослужащих. Помимо этого, США скоро рассмотрят вариант с сокращением числа боевых кораблей в Персидском заливе. Решение о дополнительной переброске в Саудовскую Аравию трёх тысяч военнослужащих, двух эскадрилий истребителей, экспедиционного авиакрыла, двух батарей ЗРК Patriot было принято в октябре 2019 года — после того, как объекты саудовской нефтедобывающей промышленности подверглись комбинированным атакам проиранских сил.

Источники Wall Street Journal обращают внимание на то, что американское командование считает более важным уделить внимание военному присутствию Китая в Азии, особенно с учётом растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. По внешним признакам саудовский «исход» вписывается в американский план по глобальной передислокации своих сил по всему миру. Так, американские СМИ сообщили, что Пентагон хочет вывести войска даже с беспокойного Синайского полуострова в Египте, где действуют местные ячейки группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ). На территории полуострова размещено более 400 американских военнослужащих в составе Многонациональных сил и наблюдателей (МФО) из 13 государств.

Gil Eliyahu - Jinipix/Global Look Press

Однако нефтяные аналитики видят в желании сократить уровень присутствия на Ближнем Востоке, и в Саудовской Аравии в частности, результат того удара, который нанёс американской экономике нефтяной спор, развязанный Россией и Саудовской Аравией. И это не единственная версия возможного ухода американцев.

Научный сотрудник Института Куинси Аннел Шелин обращает внимание на большой список антииранских действий администрации Трампа и говорит о гипотезе, согласно которой оптимизация американского присутствия может быть направлена на то, чтобы спровоцировать иранскую военную элиту на диверсии подобные тем, которые потрясли саудовский нефтепром в сентябре 2019 года. Это дало бы Пентагону формальный повод провести ограниченную операцию против Ирана. Какой бы откровенной конспирологией ни выглядела эта версия, но общий фон событий заставляет опасаться за судьбу Тегерана.

Так, на этой неделе американский лидер ветировал резолюцию Конгресса об ограничении президентских полномочий по использованию вооружённых сил против Ирана в обход законодательной власти. Выступающие против подобных президентских действий представители Демократической партии, которые составляют меньшинство в Сенате, так и не смогли 7 мая набрать необходимые две трети голосов, чтобы отменить вето главы государства. Преодоление вето одобрили 49 сенаторов, 44 высказались против.

Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы 3 ноября, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за неё, сыграли им на руку, — выразил уверенность Трамп.

Всё происходящее не может не вселять в критиков президента США подозрение, что он оставляет за собой право на ограниченную конфронтацию с Исламской Республикой. Правда, выгода от такой кампании крайне сомнительна.