Прошлый эпизод «разъезда» патрулей воспринимался в СМИ как «мастер-класс» от российских военных, хотя при внимательном просмотре видео было понятно: военная полиция объехала одинокий американский автомобиль, а другие американские стояли на обочине без какой-либо попытки заблокировать движение колонны.

Vermutlich als eine Art Rache haben Amerikaner in Syrien versucht, eine russische Patrouille zu blockieren. Ging nur schief, weil Russen den amateurhaften Blockadeversuch einfach in allen Richtungen umfahren haben Sehenswertes Video. P.S.: Musik nicht von mir. Altes Sowjet-Lied pic.twitter.com/qRwvr7y8th

В этот раз бронеавтомобиль M1235 MRAP съехал на обочину, после чего из-под его капота повалил пар. Ролики с этим эпизодом в соцсетях бьют рекорды под одобрительные комментарии россиян.